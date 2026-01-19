Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Изабела Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки в Манама

Изабела Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки в Манама

  • 19 яну 2026 | 19:40
  • 413
  • 0
Изабела Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки в Манама

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Изабела Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на твърди кортове в Манама (Бахрейн) с награден фонд 60 хиляди долара. Шиникова и Витория Паганети (Италия) започнаха участието си с убедителна победа срещу Екатерина Овчаренко (Русия) и Емили Уебли-Смит (Великобритания) с 6:1, 6:3. Двубоят продължи точно един час.

Българката и италианката доминираха още в началото, като поведоха с 4:0 по пътя към успеха в първия сет. Във втората част те реализираха три пробива и затвориха мача при 6:3.

В спор за място на полуфиналите Шиникова и Паганети ще се изправят срещу италианките Лиза Пигато и Камила Розатело.

В надпреварата на сингъл българката отпадна във втория кръг на квалификациите, след като отстъпи пред рускинята Мария Калякина с 6:3, 2:6, 3:6.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Злато и два бронзови медала за България на един от най-силните турнири по скуош за младежи в Европа

Злато и два бронзови медала за България на един от най-силните турнири по скуош за младежи в Европа

  • 19 яну 2026 | 16:40
  • 904
  • 0
Джокович вече е "центурион" и на Australian Open

Джокович вече е "центурион" и на Australian Open

  • 19 яну 2026 | 15:12
  • 10421
  • 2
Всички резултати от ден 2 на Australian Open

Всички резултати от ден 2 на Australian Open

  • 19 яну 2026 | 14:50
  • 10831
  • 4
Вавринка на 40: Страстта ми е непокътната, но вече не съм млад

Вавринка на 40: Страстта ми е непокътната, но вече не съм млад

  • 19 яну 2026 | 14:04
  • 494
  • 0
Квалификантка поизмъчи Швьонтек, Андреева осъществи обрат, а Крейчикова загуби на старта

Квалификантка поизмъчи Швьонтек, Андреева осъществи обрат, а Крейчикова загуби на старта

  • 19 яну 2026 | 13:59
  • 601
  • 0
Съкрушеният Феликс: Не искам да съм боксова круша

Съкрушеният Феликс: Не искам да съм боксова круша

  • 19 яну 2026 | 13:14
  • 1369
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Прогрес за България в ранглистата на ФИФА

Прогрес за България в ранглистата на ФИФА

  • 19 яну 2026 | 20:40
  • 162
  • 0
Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

  • 19 яну 2026 | 08:30
  • 21808
  • 207
ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

  • 19 яну 2026 | 11:47
  • 16759
  • 20
Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

  • 19 яну 2026 | 07:49
  • 34569
  • 23
Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

  • 19 яну 2026 | 07:30
  • 26030
  • 25
Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

  • 19 яну 2026 | 10:12
  • 29937
  • 28