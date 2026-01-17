Популярни
Левски с първа загуба на лагера в Турция - на живо след 1:2 срещу сръбския Войводина
  • 17 яну 2026 | 16:57
  • 542
  • 1
Дунав вкара пет гола на румънци

Лидерът във Втора лига Дунав (Русе) постигна победа с 5:0 като гост на втородивизионния КС Динамо (Букурещ) в първата си контрола от зимната подготовка. В мача взеха участие и новите попълнения на "драконите" Марио Младенов, Ивалдо Руфе и Красимир Тодоров, а играчите на проби - Григор Солаков, Кристиян Христов и Георги Георгиев, също получиха шанс за изява.

Головете за тима, воден от Георги Чиликов, отбелязаха Радослав Апостолов в 35-ата минута, Димитър Тодоров в третата минута на добавеното време на първата част, Григор Солаков в 50-ата и 67-ата минута и Кристиян Бойчев в последната 90-а минута. 

След тази проверка за отбора на Дунав предстои да замине на лагер в Поморие, по време на който ще премери сили с Нефтохимик (Бургас) и Спартак (Варна).

