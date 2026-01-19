Лейкърс се събудиха през второто полувреме и разбиха Торонто

Лос Анджелис Лейкърс победи Торонто Раптърс със 110:93 в мач от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

Никой отбор не успя да поведе с повече от 10 точки, докато Лейкърс не постигнаха двуцифрен аванс в началото на заключителната четвърт. Тогава „Езерняците“ вкараха 9 поредни точки, като същевременно удържаха противниците си без кош за три и половина минути.

Така Лейкърс подобриха баланса си до 25-16 и са 6-и на Запад, докато Раптърс са с 25-19 и са 4-и в Източната конференция.

Luka Dončić, LeBron James, and Deandre Ayton combined for 74 PTS in the Lakers win!



Luka: 25 PTS | 7 AST | 5 3PM

Ayton: 25 PTS | 13 REB | 10-10 FGM

LeBron: 24 PTS | 4 REB | 7 AST | 2 BLK pic.twitter.com/1v17pWeWU7 — NBA (@NBA) January 19, 2026

Лука Дончич и Деандре Ейтън отбелязаха по 25 точки за калифорнийци, а към тях вторият добави 13 борби. ЛеБрон Джеймс записа 24 точки и 7 асистенции.

Скоти Барнс беше най-резултатен за Торонто с 22 точки и 9 борби, Сандро Мамукелашвили добави 20 точки, Брандън Инграм се отчете с 19 точки и 7 асистенции, а Колин Мъри-Боуйс - с 11 точки и 7 борби.