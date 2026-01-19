Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Лейкърс се събудиха през второто полувреме и разбиха Торонто

  • 19 яну 2026 | 10:55
  • 213
  • 0
Лос Анджелис Лейкърс победи Торонто Раптърс със 110:93 в мач от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

Никой отбор не успя да поведе с повече от 10 точки, докато Лейкърс не постигнаха двуцифрен аванс в началото на заключителната четвърт. Тогава „Езерняците“ вкараха 9 поредни точки, като същевременно удържаха противниците си без кош за три и половина минути.

Така Лейкърс подобриха баланса си до 25-16 и са 6-и на Запад, докато Раптърс са с 25-19 и са 4-и в Източната конференция.

Лука Дончич и Деандре Ейтън отбелязаха по 25 точки за калифорнийци, а към тях вторият добави 13 борби. ЛеБрон Джеймс записа 24 точки и 7 асистенции.

Скоти Барнс беше най-резултатен за Торонто с 22 точки и 9 борби, Сандро Мамукелашвили добави 20 точки, Брандън Инграм се отчете с 19 точки и 7 асистенции, а Колин Мъри-Боуйс - с 11 точки и 7 борби.

