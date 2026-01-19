Премиър лийг привлече директор от Тотнъм

Висшата лига на Англия назначава нов главен футболен директор в лицето на Ребека Кейпълхорн, която досега заемаше поста на ръководител на администрацията и футболното управление в Тотнъм. В Премиър лийг тя ще отговаря за спортната и регулаторната страна на футбола.

Още през октомври “Атлетик” съобщи, че Кейпълхорн ще напусне поста си през зимния трансферен период. Източници, близки до клуба, които пожелаха анонимност, тъй като не са упълномощени да говорят публично, потвърдиха, че решението за напускане е изцяло нейно.

Все още не е обявена официална начална дата за встъпването ѝ в длъжност в ръководството на лигата.

Преди да се присъедини към Тотнъм през 2015 г., Кейпълхорн работи пет години в друг лондонски клуб – КПР. Тя беше повишена на сегашната си позиция през 2020 г. след реорганизация на висшия мениджмънт, извършена от бившия изпълнителен председател Даниел Леви.