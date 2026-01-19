Популярни
Ден пореден в Турция - ЦСКА 1948 с равен срещу поляци и какво е новото в лагерите на водещите ни отбори
  2. Гимнастика
  3. Гимнастичките със синдром на Даун ще се състезават към специален клуб "Слънчев свят"

Гимнастичките със синдром на Даун ще се състезават към специален клуб "Слънчев свят"

  • 19 яну 2026 | 17:08
  • 175
  • 0
Гимнастичките със синдром на Даун ще се състезават към специален клуб "Слънчев свят"

ъстезателките по художествена гимнастика със синдром на Даун към Федерация Адаптирана физическа активност - България вече ще се състезават към клуб „Слънчев свят“. Новата структура е специално създадена за деца и младежи със синдром на Даун и предлага професионални тренировки и подкрепяща среда, в която гимнастичките могат да развиват уменията и увереността си.

Една от първите изяви на състезателките като част от „Слънчев свят“ ще бъде участието им в осмия международен турнир по художествена гимнастика „Купа Олимпия 74“, който ще се проведе от 29 януари до 1 февруари в София. Турнирът е важна част от подготовката им за Световното първенство за спортисти със синдром на Даун, на което България ще бъде домакин от 13 до 19 юни.

Подготовката на гимнастичките се осъществява в партньорство със спортни организации с дългогодишен опит, включително СК Левски Триадица, като съвместната работа допринася за по-високо спортно ниво, увереност и устойчиво развитие.

Федерация Адаптирана физическа активност - България, ръководена от Слав Петков, развива програмите си в партньорство с Българската федерация по художествена гимнастика, която е утвърден съмишленик в каузата за равен достъп до спорт. Участието на гимнастичките в международен турнир от подобен мащаб е силно послание за приемане, уважение и вяра във възможностите на всеки човек.

