Иняки Уилямс отпадна за гостуването на Аталанта

Атлетик Билбао съобщи за контузия на нападателя и капитан Иняки Уилямс. Играчът е получил травма по време на тренировка, наранявайки мускула на прасеца на левия крак. Тежестта на контузията все още не е определена.

Капитанът на Атлетик, който не започна като титуляр в мача през уикенда срещу Майорка, ще пропусне предстоящия двубой с Аталанта в Шампионската лига.

„Иняки Уилямс не успя да завърши вчерашната тренировка. Той беше принуден да напусне неделната тренировка поради контузия на мускула на прасеца на левия крак. Травмата е лека до умерена. Иняки ще продължи възстановяването си“, пише пресслужбата на Атлетик.

Уилямс е изиграл 19 мача за Атлетик Билбао в Ла Лига този сезон във всички състезания, като е отбелязал 1 гол. В Шампионската лига баските са на 28-о място с 5 точки.

Снимки: Imago