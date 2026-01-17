Хеттрик на Муричи зарадва Майорка срещу Атлетик Билбао

Майорка надви трудно Атлетик Билбао с 3:2 във вълнуващ двубой от 20-ия кръг на испанския елит, който ще се запомни с трите гола на Ведат Муричи. Нападателят на домакините вече има 14 попадения през сезона и засега отстъпва само на Килиан Мбапе (19). Два от головете на 31-годишния футболист дойдоха след дузпи, отсъдени с помощта на ВАР. Муричи пропусна едната от тях, но пък беше точен при добавката.

До този мач Майорка беше последният тим над изпадащите, но с тези три точки успя да се отдалечи от тях. За Атлетик пък това е четвърта поредна среща без успех в Ла Лига, с което топ 6 изглежда все по-далеч.

Муричи започна рано с попаденията, след като още в петата прониза Унай Симон за 1:0. Баските обаче отговориха светкавично чрез Унай Гомес в осмата - 1:1.

Три минути преди паузата, след намесата на ВАР, домакините получиха наказателен удар. Симон отрази удара на Муричи, но косоварят довкара за 2:1.

И сега обаче Атлетик реагира бързо, след като секунди преди почивката Нико Уилямс напомно за високата си класа с отлично изпълнение, което изпрати топката в мрежата на Майорка за 2:2.

После домакините доминираха, за да се стигна до нова дузпа в тяхна полза. Този път Муричи я вкара без проблеми - 3:2 в 69-ата.

Футболистите от Билбао се изнервиха и двама от тях получиха червени картони - Горка Гурусета (втори жълт), както и Унай Гомес (директен червен), който по това време беше заменен и стоеше на пейката.

После тимът на Майорка пропусна няколко шанса, а положения имаха и гостите, но до нов гол не се стигна.