Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Майорка
  3. Хеттрик на Муричи зарадва Майорка срещу Атлетик Билбао

Хеттрик на Муричи зарадва Майорка срещу Атлетик Билбао

  • 17 яну 2026 | 19:53
  • 508
  • 0

Майорка надви трудно Атлетик Билбао с 3:2 във вълнуващ двубой от 20-ия кръг на испанския елит, който ще се запомни с трите гола на Ведат Муричи. Нападателят на домакините вече има 14 попадения през сезона и засега отстъпва само на Килиан Мбапе (19). Два от головете на 31-годишния футболист дойдоха след дузпи, отсъдени с помощта на ВАР. Муричи пропусна едната от тях, но пък беше точен при добавката.

До този мач Майорка беше последният тим над изпадащите, но с тези три точки успя да се отдалечи от тях. За Атлетик пък това е четвърта поредна среща без успех в Ла Лига, с което топ 6 изглежда все по-далеч.

Муричи започна рано с попаденията, след като още в петата прониза Унай Симон за 1:0. Баските обаче отговориха светкавично чрез Унай Гомес в осмата - 1:1.

Три минути преди паузата, след намесата на ВАР, домакините получиха наказателен удар. Симон отрази удара на Муричи, но косоварят довкара за 2:1.

И сега обаче Атлетик реагира бързо, след като секунди преди почивката Нико Уилямс напомно за високата си класа с отлично изпълнение, което изпрати топката в мрежата на Майорка за 2:2.

После домакините доминираха, за да се стигна до нова дузпа в тяхна полза. Този път Муричи я вкара без проблеми - 3:2 в 69-ата.

Футболистите от Билбао се изнервиха и двама от тях получиха червени картони - Горка Гурусета (втори жълт), както и Унай Гомес (директен червен), който по това време беше заменен и стоеше на пейката.

После тимът на Майорка пропусна няколко шанса, а положения имаха и гостите, но до нов гол не се стигна.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Тотнъм продължи да затъва след болезнена загуба

Тотнъм продължи да затъва след болезнена загуба

  • 17 яну 2026 | 19:48
  • 1102
  • 0
Нотингам 0:0 Арсенал, без голове до почивката

Нотингам 0:0 Арсенал, без голове до почивката

  • 17 яну 2026 | 20:19
  • 3051
  • 3
РБ Лайпциг 1:0 Байерн, историческо първо полувреме

РБ Лайпциг 1:0 Байерн, историческо първо полувреме

  • 17 яну 2026 | 19:29
  • 1806
  • 0
Груев игра над 80 минути при драматична и ценнна победа на Лийдс

Груев игра над 80 минути при драматична и ценнна победа на Лийдс

  • 17 яну 2026 | 19:20
  • 2417
  • 0
Челси спря устрема на Брентфорд

Челси спря устрема на Брентфорд

  • 17 яну 2026 | 19:17
  • 1489
  • 1
Дузпа в края зарадва Дортмунд в зрелище срещу последния

Дузпа в края зарадва Дортмунд в зрелище срещу последния

  • 17 яну 2026 | 19:12
  • 1513
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски допусна обрат и загуби от Войводина, Око-Флекс с първи минути за "сините"

Левски допусна обрат и загуби от Войводина, Око-Флекс с първи минути за "сините"

  • 17 яну 2026 | 16:53
  • 67123
  • 148
ЦСКА отново се пропука в защита и загуби и втората си контрола

ЦСКА отново се пропука в защита и загуби и втората си контрола

  • 17 яну 2026 | 17:15
  • 65283
  • 141
Ман Юнайтед се преобрази в първия мач на Карик и прегази Ман Сити, който се спаси от срамен резултат

Ман Юнайтед се преобрази в първия мач на Карик и прегази Ман Сити, който се спаси от срамен резултат

  • 17 яну 2026 | 16:26
  • 57743
  • 127
Официално: Левски преподписа с основен защитник

Официално: Левски преподписа с основен защитник

  • 17 яну 2026 | 18:17
  • 8581
  • 4
Фенското недоволство събуди Реал Мадрид

Фенското недоволство събуди Реал Мадрид

  • 17 яну 2026 | 16:56
  • 36578
  • 59
Ливърпул остава без победа в Премиър лийг през тази година, след като се издъни срещу предпоследния на “Анфийлд”

Ливърпул остава без победа в Премиър лийг през тази година, след като се издъни срещу предпоследния на “Анфийлд”

  • 17 яну 2026 | 18:45
  • 15919
  • 24