Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Евролигата се завръща в София с обещаващ шоу двубой

Евролигата се завръща в София с обещаващ шоу двубой

  • 20 яну 2026 | 07:00
  • 619
  • 0
Евролигата се завръща в София с обещаващ шоу двубой

Лидерът Апоел Тел Авив посреща един от трите отбора с най-лоши показатели в Евролигата Анадолу Ефес в двубой от 23-ия кръг на най-престижния клубен баскетболен турнир на Стария континент. Мачът ще се проведе в "Арена София", където Апоел играеше домакинските си срещи в турнира преди завръщането си в Израел. Двубоят започва в 19:30 часа.

С 15 победи и 6 загуби тимът от Тел Авив продължава да парви фурор в Евролигата този сезон. Апоел спечели първите си две срещи в Евролигата за 2026 година и сега излиза срещу закъсалия турски отбор с мисълта за нов успех.

Двукратният шампион в турнира Анадолу Ефес е в серия от 6 поредни поражения в Евролигата и има само една победа в последните си 10 мача в надпреварата. Тимът е с баланс 6-16.

За Апоел извън строя е възстановяващият се от тежка контузия на ахилеса Тайлър Енис. В лагера на Анадолу Ефес твърдо пропускат двубоя скъсалият предна кръстна връзка Георгиос Папаянис и Шейн Ларкин, който лекува травма в слабините.

Sportal.bg отново ще ви покаже всичко най-интересно преди, по време и след края на мача.

Следвай ни:

Още от Евролига

Итудис пред Sportal.bg: Мачът с Анадолу Ефес ще е голямо предизвикателство

Итудис пред Sportal.bg: Мачът с Анадолу Ефес ще е голямо предизвикателство

  • 19 яну 2026 | 19:21
  • 1860
  • 0
Иш Уейнрайт пред Sportal.bg: Започнахме нещо тук и е хубаво да се върнем

Иш Уейнрайт пред Sportal.bg: Започнахме нещо тук и е хубаво да се върнем

  • 19 яну 2026 | 18:38
  • 1213
  • 0
Звездите на Апоел се завърнаха в София

Звездите на Апоел се завърнаха в София

  • 19 яну 2026 | 17:44
  • 5807
  • 0
Ергин Атаман с интересно решение преди мача с Баскония

Ергин Атаман с интересно решение преди мача с Баскония

  • 19 яну 2026 | 17:05
  • 1061
  • 0
Донта Хол: Конкуренцията на позицията център ни прави по-добри

Донта Хол: Конкуренцията на позицията център ни прави по-добри

  • 19 яну 2026 | 15:40
  • 500
  • 0
Везенков: Да победиш Панатинайкос ти дава увереност, Тайрик е играч с голяма стойност

Везенков: Да победиш Панатинайкос ти дава увереност, Тайрик е играч с голяма стойност

  • 17 яну 2026 | 20:35
  • 1342
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Звездата на ЦСКА 1948: Сангаре е добър мой приятел, решения тровят отбора

Звездата на ЦСКА 1948: Сангаре е добър мой приятел, решения тровят отбора

  • 20 яну 2026 | 07:35
  • 161
  • 0
Григор Димитров започва кампанията си в Australian Open

Григор Димитров започва кампанията си в Australian Open

  • 20 яну 2026 | 05:45
  • 3267
  • 6
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 20 яну 2026 | 07:45
  • 116219
  • 40
Едно голямо дерби и още много интересни мачове при завръщането на Шампионската лига

Едно голямо дерби и още много интересни мачове при завръщането на Шампионската лига

  • 20 яну 2026 | 07:30
  • 537
  • 0
Прогрес за България в ранглистата на ФИФА

Прогрес за България в ранглистата на ФИФА

  • 19 яну 2026 | 20:40
  • 9618
  • 102