Евролигата се завръща в София с обещаващ шоу двубой

Лидерът Апоел Тел Авив посреща един от трите отбора с най-лоши показатели в Евролигата Анадолу Ефес в двубой от 23-ия кръг на най-престижния клубен баскетболен турнир на Стария континент. Мачът ще се проведе в "Арена София", където Апоел играеше домакинските си срещи в турнира преди завръщането си в Израел. Двубоят започва в 19:30 часа.

С 15 победи и 6 загуби тимът от Тел Авив продължава да парви фурор в Евролигата този сезон. Апоел спечели първите си две срещи в Евролигата за 2026 година и сега излиза срещу закъсалия турски отбор с мисълта за нов успех.

Двукратният шампион в турнира Анадолу Ефес е в серия от 6 поредни поражения в Евролигата и има само една победа в последните си 10 мача в надпреварата. Тимът е с баланс 6-16.

За Апоел извън строя е възстановяващият се от тежка контузия на ахилеса Тайлър Енис. В лагера на Анадолу Ефес твърдо пропускат двубоя скъсалият предна кръстна връзка Георгиос Папаянис и Шейн Ларкин, който лекува травма в слабините.

