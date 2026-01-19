Популярни
Ден пореден в Турция - ЦСКА 1948 с равен срещу поляци и какво е новото в лагерите на водещите ни отбори
Злато и два бронзови медала за България на един от най-силните турнири по скуош за младежи в Европа

  • 19 яну 2026 | 16:40
  • 392
  • 0
Младите състезатели на България по скуош започнаха силно сезон 2026, спечелвайки злато и два бронзови медала на един от най-престижните турнири в Европа за момичета и момчета до 19 г. - CZECH JUNIOR OPEN. Надпреварата, която е от категория Gold, събра участници от 41 държави.

Титла за България завоюва Божана Божилова в надпреварата при момичетата до 13 години.

На финала в драматичен мач тя победи французойката Амбре Фронтон с 3:2 гейма (11:6, 8:11, 8:11, 13:11, 15:13).

В категорията до 19 години бронз спечели балканската шампионка Сиана Жилева, която в спора за 3-4 място надигра Анна Сеземска от Чехия с 3:1 (11:8, 4:11, 5:11, 1:11) .

3-то място зае и Нестор Саплашенко при 15-годишните.

На финала той постигна успех с 3:2 (5:11, 12:10, 3:11, 11:8, 10:12) срещу Микса Вейнер от Унгария.

При момичетата до 13 г. Зара Йотова се класира пета, а до 17 г. Ема Божилова е 9-а. Силно представяне записаха още Максим Костов до 11 г., Емма Петева (до 19 г.) и Спас Ибришимов (до 15 г.)

"Децата играха с хъс, умно и фокусирано. Конкуренцията им беше изключително висока. На турнира участваха едни от най-добрите млади състезатели по скуош в света, представители на Пакистан, Египет, Англия, Саудитска Арабия. Мотивацията на нашите деца за игра е още по-силна след приключването на CZECH JUNIOR OPEN. Предстои подготовка за следващите състезания в Любляна и Хамбург", заявиха за Sportal.bg треньорите Стоил Жилев и Николай Ангелов.

