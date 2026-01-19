Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Мони Николов е Играч на мача Газпром-Югра - Локомотив

Мони Николов е Играч на мача Газпром-Югра - Локомотив

  • 19 яну 2026 | 16:33
  • 1241
  • 1

Световният вицешампион с България Симеон Николов и Локомотив (Новосибирск) записаха 16-а победа в Суперлигата на Русия.

Воденият от Пламен Константинов тим се наложи трудно като гост над Газпром-Югра в Сургут с 3:1 (22:25, 39:27, 25:20, 25:21).

Супер Мони Николов с 14 точки (4 аса, 3 блока), Локомотив (Новосибирск) с победа №16
Супер Мони Николов с 14 точки (4 аса, 3 блока), Локомотив (Новосибирск) с победа №16

Симеон Николов изигра нов страхотен мач и имаше основен принос за успеха, като стана втори по резултатност с 14 точки (4 аса, 3 блока и 70% ефективност в атака - +7). Николов получи и най-високата оценка от съотборниците си за играта си - 7.2.

Мони Николов бе избран за Играч на мача на авторитетното онлайн издание “БО спорт”.

Така Локомотив е второ във временното класиране с актив от 47 точки (16 победи, 3 загуби).

