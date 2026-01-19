Популярни
Ергин Атаман с интересно решение преди мача с Баскония
  • 19 яну 2026 | 17:05
  • 253
  • 0
Панатинайкос посреща Баскония в мач от 23-ия кръг на Евролигата, като целта пред "зелените" от Атина е завръщане към победите в турнира. Въпреки че "детелините" бяха домакини на традиционния медиен ден за журналисти, треньорът на Панатинайкос Ергин Атаман взе решение да не прави изявления. Вместо това той изпрати писмено становище, в което наблегна на това какво трябва да направи отборът му срещу испанския клуб.

"Баскония е опасен отбор. Освен това вчера в ACB лигата те отбелязаха 130 точки в мача си срещу Манреса. Затова трябва да играем добра защита, особено срещу Форест и Кабаро, които са много активни.

Те са много агресивни в играта си и са много дейни. Играем и у дома. Нуждаем се от точки на бърза атака, трябва да играем офанзивно. Готови сме да се борим и, разбира се, се нуждаем от подкрепата на всички наши фенове, за да ни дадат предимството на домакинския терен. Ще се борим, за да спечелим мача", заяви турският наставник на Панатинайкос.

Снимки: Imago

