Ейтън се нареди до Шакил О'Нийл и Уилт Чембърлейн с рядко срещано постижение

Центърът на Лос Анджелис Лейкърс Диандре Ейтън се нареди до легендарни имена в историята не само на "Езерняците", но и на НБА, като Шакил О'Нийл и Уилт Чембърлейн. 27-годишният бахамец записа 25 точки и 13 борби при победата на калифорнийци над Торонто Раптърс като домакини със 110:93.

Tonight, Deandre Ayton became the 4th player in @Lakers franchise history to record 20+ PTS and 10+ REB on 100% shooting in a game, joining:



Wilt Chamberlain (2x)

Mitch Kupchak (1981)

Shaquille O'Neal (2003) https://t.co/WVQwugCHIT pic.twitter.com/lOZi8wZ6TG — NBA (@NBA) January 19, 2026

Ейтън регистрира 10/10 в стрелбата от игра и стана едва четвъртият играч в историята на Лейкърс с 20+ точки и 10+ борби при 100% ефективност в стрелбата от игра в един мач. Другите трима: Уилт Чембърлейн (два пъти), Мич Купчак (1981), Шакил О'Нийл (2003).

"Езерняците" в момента са шести в Западната конференция с 25 победи и 16 загуби. Торонто заема четвърта позиция на Изток с баланс 25-19.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages