Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Ден пореден в Турция - ЦСКА 1948 с равен срещу поляци и какво е новото в лагерите на водещите ни отбори
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Ейтън се нареди до Шакил О'Нийл и Уилт Чембърлейн с рядко срещано постижение

Ейтън се нареди до Шакил О'Нийл и Уилт Чембърлейн с рядко срещано постижение

  • 19 яну 2026 | 16:04
  • 330
  • 0
Ейтън се нареди до Шакил О'Нийл и Уилт Чембърлейн с рядко срещано постижение

Центърът на Лос Анджелис Лейкърс Диандре Ейтън се нареди до легендарни имена в историята не само на "Езерняците", но и на НБА, като Шакил О'Нийл и Уилт Чембърлейн. 27-годишният бахамец записа 25 точки и 13 борби при победата на калифорнийци над Торонто Раптърс като домакини със 110:93.

Ейтън регистрира 10/10 в стрелбата от игра и стана едва четвъртият играч в историята на Лейкърс с 20+ точки и 10+ борби при 100% ефективност в стрелбата от игра в един мач. Другите трима: Уилт Чембърлейн (два пъти), Мич Купчак (1981), Шакил О'Нийл (2003).

"Езерняците" в момента са шести в Западната конференция с 25 победи и 16 загуби. Торонто заема четвърта позиция на Изток с баланс 25-19.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Кевин Дюрант задмина Дирк Новицки

Кевин Дюрант задмина Дирк Новицки

  • 19 яну 2026 | 12:41
  • 473
  • 0
"Осакатеният" Денвър загуби у дома от Шарлът

"Осакатеният" Денвър загуби у дома от Шарлът

  • 19 яну 2026 | 12:34
  • 422
  • 0
Иван Алипиев с 20 точки при загуба на Римини

Иван Алипиев с 20 точки при загуба на Римини

  • 19 яну 2026 | 12:14
  • 289
  • 0
Гардът на Оклахома Джейлън Уилямс отново е контузен

Гардът на Оклахома Джейлън Уилямс отново е контузен

  • 19 яну 2026 | 12:04
  • 560
  • 0
Йордан Минчев и Кемниц загубиха от Байерн Мюнхен

Йордан Минчев и Кемниц загубиха от Байерн Мюнхен

  • 19 яну 2026 | 11:50
  • 526
  • 0
Лейкърс се събудиха през второто полувреме и разбиха Торонто

Лейкърс се събудиха през второто полувреме и разбиха Торонто

  • 19 яну 2026 | 10:55
  • 721
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

  • 19 яну 2026 | 08:30
  • 16780
  • 137
ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

  • 19 яну 2026 | 11:47
  • 13683
  • 13
Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

  • 19 яну 2026 | 07:49
  • 30004
  • 20
Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

  • 19 яну 2026 | 07:30
  • 22498
  • 17
Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

  • 19 яну 2026 | 10:12
  • 24021
  • 23
България мери сили със Соломонови о-ви и Сейнт Китс и Невис в турнир на ФИФА

България мери сили със Соломонови о-ви и Сейнт Китс и Невис в турнир на ФИФА

  • 19 яну 2026 | 11:20
  • 7692
  • 14