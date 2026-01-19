Християна Тодорова: Новият формат ще направи ЕП по-кратко и по-атрактивно

Европейското първенство по художествена гимнастика, което ще се проведе във Варна през май, ще бъде с нов формат в индивидуалната надпревара при жените. Промените бяха оповестени от Европейската гимнастика и ще бъдат приложени за първи път именно в България.

„Идеята се роди още миналата година. Искаме да съкратим състезанието, да го направим по-интересно за публиката и по-леко за самите гимнастички. Форматът на европейските първенства е много дълъг и тежък – по пет-шест дни“, обясни спрециално за БНР Християна Тодорова – бронзова олимпийска медалистка с ансамбъла от Рио де Жанейро и член на Техническия комитет по художествена гимнастика към Европейската гимнастика.

По думите ѝ единствената промяна засяга индивидуалния многобой.

„От 24 гимнастички, както беше досега, по регламент влизат първите 20. Ако страната домакин не е сред тях, тогава стават 21. В първата финална фаза, първите 20 гимнастичките ще играят съчетания с обръч и топка, а след това - първите 10, които ще намерят място в т.нар. суперфинал ще играят бухалки и лента“, каза още тя.

Европейската шампионка ще бъде определена на база сбора от оценките от всички уреди.

„Оценките ще се взимат от четирите уреда, не само от бухалки и лента. Реално за първите 10 няма никаква промяна – те ще изиграят целия многобой. Това е формат, който се пробва за първи път. Така се случва, че ще бъде изпробван в България. Състезателките трябва предварително да знаят кога ще играят, а не да се тегли жребий в последния момент. Първите 10 стартират в обратен ред – първата по класиране ще играе последна“, поясни Тодорова.

"Златното момиче" бе категорична, че в квалификациите няма промяна.

„Гимнастичките ще играят четири съчетания и ще се взимат трите най-добри оценки – това е абсолютно както досега. Няма промяна в отборната надпревара и при ансамблите. Единствената промяна е в индивидуалния многобой“, разясни световната шампионка.

По отношение на връщането на руските гимнастички на европейския подиум, Тодорова уточни:

“Те реално отдавна участват в международни състезания от календара на Международната федерация. Единствената разлика е, че досега нямаха право да участват на европейско първенство.“

За българския национален отбор очакванията остават високи.

„Винаги си поставяме за цел да спечелим олимпийските квоти още на първите квалификации – и в индивидуалното, и при ансамблите. Българската художествена гимнастика в момента е изключително силна и момичетата го доказват постоянно“, сподели още Християна Тодорова.

По отношение на композициите Тодорова допълни:

„Тази година отново са много силни и различни. Особено при ансамблите има възход"

Тя коментира и решението част от съчетанията на Стиляна Николова да бъдат запазени:

„Никъде не е написано, че всяка година трябва да се сменят всички композиции. Това е решение на треньорския щаб и няма нищо лошо в него.“

За промените при девойките, където Кристина Илиева поема индивидуалното направление, Тодорова изрази оптимизъм:

„Кристина е работохолик и изключителен професионалист. Надявам се и вярвам, че ще остави същия отпечатък, какъвто остави при ансамблите. Имаме безценни момичета, които носят огромна отговорност, но се справят блестящо. Вярвам, че 2026 година ще бъде много силна и успешна за българската художествена гимнастика“, завърши Християна Тодорова.