  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Вавринка на 40: Страстта ми е непокътната, но вече не съм млад

  • 19 яну 2026 | 14:04
  • 164
  • 0
Шампионът през 2014 година Стан Вавринка (Швейцария), който участва с „уайлд кард“ сякаш върна часовника назад в първия кръг на тазгодишното Открито първенство на Австралия по тенис, побеждавайки сърбина Ласло Джере с 5:7, 6:3, 6:4, 7:6(4).

40-годишният Вавринка, който спечели трите си титли от Големия шлем по време на златната ера на Роджър Федерер, Рафаел Надал и Новак Джокович, обяви, че през 2026 година ще бъде последният му сезон в тура.

„Пътуването беше дълго и невероятно с толкова много спомени. Наистина невероятно. Единствената причина да се върна е заради любовта, която вие (феновете) ми давате“, коментира развълнуваният Вавринка.

„Това е последната ми година в тенис тура. Страстта ми е все още непокътната, но вече не съм млад. Днес беше невероятно. Толкова е специално за мен да изляза на корта и да участвам в турнир от Големия шлем. Това е причината да тренирам усилено с екипа си през всеки извънсезонен период и всеки ден - да имам шанс да се състезавам с най-добрите играчи в света“, заяви още швейцарският тенисист.

„Много съм щастлив, че спечелих и имам шанс да играя още един двубой тук. Опитвам да се насладя, но в същото време и да се състезавам. Аз съм тенисист, така че винаги ще се боря за победа. Надявам се да изиграя още един добър мач“, добави Стан Вавринка.

