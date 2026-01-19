Черноморец привлече юноша на Лудогорец, минал през Перуджа

Черноморец (Бургас) официално представи поредното си ново попълнение. "Акулите" се подсилиха с полузащитника Джанер Садетинов, който през есенния полусезон беше неизменен титуляр във Фратрия.

Ето какво пишат от клуба:

"Добре дошъл у дома, Джанер

„Акули“, подсилването на Черноморец във всички линии за пролетния полусезон продължава. Днес с нас подписа договор Джанер Садетинов. Той е един от най-перспективните български играчи в момента и привличането му е още един трансферен успех за нас.

Джанер е роден през 2006 година. Първите си стъпки във футбола направи в школата на Черноморец. Преминал е през академията на Лудогорец и следващата му стъпка е Перуджа, Италия.

През миналото първенство с екипа на Добруджа печели промоция в Първа лига, а през есенния полусезон беше абсолютен титуляр във всички мачове на отбора на Фратрия. Джанер е поливалентен играч, но най-често заема позицията на вътрешен полузащитник. Има и мачове като централен защитник. Атестат за неговите способности е и това, че е бил част от съставите на юношеските национални отбори на България.

Нека приветстваме Джанер Садетинов с „добре дошъл“ в родния му футболен дом и да му пожелаем много успехи с нашия екип, които да му отворят и вратите на младежкия национален отбор".