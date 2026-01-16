Популярни
  2. Черноморец (Бургас)
  3. Съпругата на Стойко Сакалиев започна работа в Черноморец (Бургас)

  • 16 яну 2026 | 12:17
  • 730
  • 0
Съпругата на Стойко Сакалиев - Габриела, започна работа в Черноморец (Бургас). Тя е квалифициран специалист по диететика, като тя ще определя и създава индивидуални хранителни режими и диети за всеки футболист на "акулите".

Както е известно, бившият администратор на ЦСКА стана заместник-главен директор на бургаското спортно училище "Юрий Гагарин".

Ето какво написаха от клуба:

"Акули",

В този трансферен "прозорец" успяхме да се привлечем още едно важно попълнение за отбора ни. С екипа на Черноморец вече ще виждате и Габриела Сакалиева.

Тя е квалифициран специалист по диететика. Има успешна практика като диетолог и нутриционист. До момента е била консултант на състезатели от различни национални отбори в различни видове спорт.

Тя ще определя и създава индивидуални хранителни режими и диети за всеки наш играч през сезона, за да му помага за подготовката и за възстановяването преди и след футболен мач, както и през времето за тренировки.

Габриела Сакалиева ще използва в своята практика високотехнологичния апарат за анализ на телесния състав от водещата японска компания "Танита".

