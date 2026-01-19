Донта Хол: Конкуренцията на позицията център ни прави по-добри

Олимпиакос посреща Макаби Тел Авив в среща от Евролигата с амбицията да продължи победната си серия. Американският център Донта Хол говори за предстоящия мач, подчертавайки значението на защитата и промяната в манталитета на отбора след вътрешен разговор.

"Трябва да продължим да бъдем такива, каквито се представяме в последните три мача. Ключът е да играем защита 40 минути, тъй като атаката ще дойде от само себе си. Проведохме среща, погледнахме се в огледалото и всеки разбра какво трябва да подобри. Оттогава сме по-сплотени", заяви Хол в началото.

Относно присъствието на трима качествени центрове в състава на Олимпиакос, Хол коментира, че конкуренцията действа положително на всички. "Това е добре за всички ни. Един подтиква другия да даде най-доброто от себе си. Това се случваше и преди с (Никола) Милутинов, а сега, когато Тайрик (Джоунс) е тук, ситуацията остава същата. Нашата цел е да носим победи на отбора", каза Хол.

Снимки: Imago