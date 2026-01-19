Мартин Кръстев пред Sportal.bg: Много тежък мач

Бургаският гранд Нефтохимик грабна шеста efbet Купа на България след като надви с 3:1 сензацията на турнира в Самоков - отбора на Пирин Разлог.

Тимът, воден от Иван Станев, стигна до трофея след като отстрани Берое с 3:1 на четвъртфинал и после се справи с Локомотив Авиа с 3:1.

Нефтохимик се справи със сензацията Пирин и грабна efbet Купа на България

Пирин пък, които играят втори финал в историята си, продължават напред към втория полусезон в efbet Супер Волей след едно от най-забележителните си представяния в турнира за Купа България.

Всички носители на Купата на България

“Очаквахме тежък мач. Не беше най-лесният за игра. Отборът на Пирин. Имаше странна енергия, може би не беше много приятно преди Купата, но успяхме да се измъкнем. Хвърлихме повече усилия и повече емоции във вчерашния мач. Важен е успехът, Купата е при нас, така че всичко е наред”, заяви централният блокировач на Нефтохимик Мартин Кръстев специално пред Sportal.bg.

Иван Станев: Гордея се с тези мъже! И най-важното - Бургас отново е на върха!

Огнян Томов: Точно за една вечер взех решението за Иван Станев

Снимки: Борислав Цветанов