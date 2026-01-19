Всички носители на Купата на България

Волейболистите на Нефтохимик 2010 (Бургас) спечелиха турнира за Купа България 2026 при мъжете, който се проведе в зала "СамЕлион" в Самоков. На финала, тимът, воден от Иван Станев се наложи над Пирин (Разлог) с 3:1 гейма.

Нефтохимик се справи със сензацията Пирин и грабна efbet Купа на България

Така трофеят се завръща в морския ни град след 5 годишна пауза. За последно нефтохимиците триумфираха с Купата през 2021 година, когато на финала победиха Добруджа 07 (Добрич) с 3:2 гейма в пазарджишката зала "Васил Левски".

Огнян Томов: Точно за една вечер взех решението за Иван Станев

Общо досега ВК Нефтохимик е носител на 6 отличия от Купа България, след като спечели златото в надпреварата през 2007 и 2008 под името Лукойл (Нефтохимик), през 2016, 2018, 2021 и 2026 година под името Нефтохимик 2010.

Иван Станев: Гордея се с тези мъже! И най-важното - Бургас отново е на върха!

Интересен е факта, че наставникът на Нефтохимик Иван Станев, който се завърна начело на тима само десетина дни преди началото на надпреварата, е носител на трофея вече 6 пъти! Той печели като състезател пет пъти отличието със съставите на Нефтохимик и Хебър, а през настоящият сезон триумфира с Купата за първи път вече като треньор.

Теодор Каменов е Играч на публиката на efbet Купа на България

С най-много завоювани трофеи е ВК ЦСКА, който има 19 спечелени Купи в историята си.

Калоян Балабанов MVP на финала на efbet Купа на България

Втори е ВК Левски с 14 спечелени Купи.

10 пъти Купата е покорявана от ВК Славия.

С 6 трофея от турнира е ВК Нефтохимик 2010 (Бургас).

С 4спечелени купи е ВК Хебър (Пазарджик).

Всички носители на Купата през годините при мъжете:

1954: Миньор (Перник)

1955: Миньор (Перник)

1956: Инжстрой (София)

1957: Славия (София)

1959: ВИФ (София)

1960: Спартак (София)

1961: МЗ Ленин (Перник)

1966: Спартак (София)

1967: ЦСКА Червено знаме (София)

1968: Спартак (София)

1969: ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1970: ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1971: Академик (София)

1972: Левски-Спартак (София)

1973: ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1974: Славия (София)

1975: Миньор (Перник)

1976: Славия (София)

1977: Славия (София)

1978: Славия (София)

1979: ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1980: Левски-Спартак (София)

1981: ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1982: ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1983: Левски-Спартак (София)

1984: ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1985: ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1986: ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1987: Левски-Спартак (София)

1988: ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1989: Левски-Спартак (София)

1990: ЦСКА (София)

1991: ЦСКА (София)

1992: ЦСКА (София)

1993: ЦСКА (София)

1994: Славия (София)

1995: Славия (София)

1996: Левски Сиконко (София)

1997: Левски Сиконко (София)

1998: Славия (София)

1999: Славия-Хебросгаз (София)

2000: Левски Сиконко (София)

2001: Левски Сиконко (София)

2002: ЦСКА-Ройал Кейк (София)

2003: Левски Сиконко (София)

2004: Левски Сиконко (София)

2005: Славия (София)

2006: Левски Сиконко (София)

2007: Лукойл Нефтохимик (Бургас)

2008: Лукойл Нефтохимик (Бургас)

2009: ЦСКА (София)

2010: ЦСКА (София)

2011: ЦСКА (София)

2012: Левски Волей (София)

2013: Марек Юнион-Ивкони (Дупница)

2014: Левски Бол (София)

2015: Добруджа 07 (Добрич)

2016: Нефтохимик 2010 (Бургас)

2017: Добруджа 07 (Добрич)

2018: Нефтохимик 2010 (Бургас)

2019: Хебър (Пазарджик)

2020: Хебър (Пазарджик)

2021: Нефтохимик 2010 (Бургас)

2022: Хебър (Пазарджик)

2023: Хебър (Пазарджик)

2024: Дея спорт (Бургас)

2025: Левски София

2026: Нефтохимик 2010 (Бургас)

Снимки: Борислав Цветанов