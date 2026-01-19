Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Всички носители на Купата на България

Всички носители на Купата на България

  • 19 яну 2026 | 12:34
  • 164
  • 0

Волейболистите на Нефтохимик 2010 (Бургас) спечелиха турнира за Купа България 2026 при мъжете, който се проведе в зала "СамЕлион" в Самоков. На финала, тимът, воден от Иван Станев се наложи над Пирин (Разлог) с 3:1 гейма.

Нефтохимик се справи със сензацията Пирин и грабна efbet Купа на България
Нефтохимик се справи със сензацията Пирин и грабна efbet Купа на България

Така трофеят се завръща в морския ни град след 5 годишна пауза. За последно нефтохимиците триумфираха с Купата през 2021 година, когато на финала победиха Добруджа 07 (Добрич) с 3:2 гейма в пазарджишката зала "Васил Левски".

Огнян Томов: Точно за една вечер взех решението за Иван Станев
Огнян Томов: Точно за една вечер взех решението за Иван Станев

Общо досега ВК Нефтохимик е носител на 6 отличия от Купа България, след като спечели златото в надпреварата през  2007 и 2008 под името Лукойл (Нефтохимик), през 2016, 2018, 2021 и 2026 година под името Нефтохимик 2010.

Иван Станев: Гордея се с тези мъже! И най-важното - Бургас отново е на върха!
Иван Станев: Гордея се с тези мъже! И най-важното - Бургас отново е на върха!

Интересен е факта, че наставникът на Нефтохимик Иван Станев, който се завърна начело на тима само десетина дни преди началото на надпреварата, е носител на трофея вече 6 пъти! Той печели като състезател пет пъти отличието със съставите на Нефтохимик и Хебър,  а през настоящият сезон триумфира с Купата за първи път вече като треньор.

Теодор Каменов е Играч на публиката на efbet Купа на България
Теодор Каменов е Играч на публиката на efbet Купа на България

С най-много завоювани трофеи е ВК ЦСКА, който има 19 спечелени Купи в историята си.

Калоян Балабанов MVP на финала на efbet Купа на България
Калоян Балабанов MVP на финала на efbet Купа на България

Втори е ВК Левски с 14 спечелени Купи.

10 пъти Купата е покорявана от ВК Славия.

С 6 трофея от турнира е ВК Нефтохимик 2010 (Бургас).

С 4спечелени купи е ВК Хебър (Пазарджик).

27 Нефтохимик 3:1 Пирин

Всички носители на Купата през годините при мъжете:

1954:  Миньор (Перник)

1955:  Миньор (Перник)

1956:  Инжстрой (София)

1957:  Славия (София)

1959:  ВИФ  (София)

1960:  Спартак (София)

1961:  МЗ Ленин (Перник)

1966:  Спартак (София)

1967:  ЦСКА Червено знаме (София)

1968:  Спартак (София)

1969:  ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1970:  ЦСКА Септемврийско знаме  (София)

1971:  Академик (София)

1972:  Левски-Спартак (София)

1973:  ЦСКА Септемврийско знаме  (София)

1974:  Славия (София)

1975:  Миньор (Перник)

1976:  Славия (София)

1977:  Славия (София)

1978:  Славия (София)

1979:  ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1980:  Левски-Спартак (София)

1981:  ЦСКА Септемврийско знаме  (София)

1982:  ЦСКА Септемврийско знаме  (София)

1983:  Левски-Спартак (София)

1984:  ЦСКА Септемврийско знаме  (София)

1985:  ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1986: ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1987:  Левски-Спартак (София)

1988:  ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1989:  Левски-Спартак (София)

1990:  ЦСКА (София)

1991:  ЦСКА (София)

1992:  ЦСКА (София)

1993:  ЦСКА (София)

1994:  Славия (София)

1995:  Славия (София)

1996:  Левски Сиконко (София)

1997:  Левски Сиконко (София)

1998:  Славия (София)

1999:  Славия-Хебросгаз (София)

2000:  Левски Сиконко (София)

2001:  Левски Сиконко (София)

2002:  ЦСКА-Ройал Кейк (София)

2003:  Левски Сиконко (София)

2004:  Левски Сиконко (София)

2005:  Славия (София)

2006:  Левски Сиконко  (София)

2007:  Лукойл Нефтохимик (Бургас)

2008:  Лукойл Нефтохимик (Бургас)

2009:  ЦСКА (София)

2010:  ЦСКА (София)

2011:  ЦСКА (София)

2012:  Левски Волей (София)

2013:  Марек Юнион-Ивкони (Дупница)

2014:  Левски Бол (София)

2015:  Добруджа 07 (Добрич)

2016:  Нефтохимик 2010 (Бургас)

2017:  Добруджа 07 (Добрич)

2018:  Нефтохимик 2010 (Бургас)

2019: Хебър (Пазарджик)

2020: Хебър (Пазарджик)

2021: Нефтохимик 2010 (Бургас)

2022: Хебър (Пазарджик)

2023: Хебър (Пазарджик)

2024: Дея спорт (Бургас)

2025: Левски София

2026: Нефтохимик 2010 (Бургас)

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов

Още от Волейбол

Супер Алекс Николов с 19 точки, но Лубе загуби дербито с Перуджа

Супер Алекс Николов с 19 точки, но Лубе загуби дербито с Перуджа

  • 18 яну 2026 | 21:08
  • 4951
  • 1
Нефтохимик се справи със сензацията Пирин и грабна efbet Купа на България

Нефтохимик се справи със сензацията Пирин и грабна efbet Купа на България

  • 18 яну 2026 | 20:55
  • 18697
  • 10
Александър Къндев най-резултатен за победа на Лонг Бийч в САЩ

Александър Къндев най-резултатен за победа на Лонг Бийч в САЩ

  • 18 яну 2026 | 20:22
  • 1238
  • 0
Радостина Маринова с 13 точки, Динамо (Букурещ) удари шампиона Алба-Блаж в дербито на Румъния

Радостина Маринова с 13 точки, Динамо (Букурещ) удари шампиона Алба-Блаж в дербито на Румъния

  • 18 яну 2026 | 19:30
  • 734
  • 2
Влади Гърков с 15 точки, Сен Назер с драматична загуба във Франция

Влади Гърков с 15 точки, Сен Назер с драматична загуба във Франция

  • 18 яну 2026 | 18:59
  • 1642
  • 0
Денислав Бърдаров и ИББ с тежка загуба в Турция

Денислав Бърдаров и ИББ с тежка загуба в Турция

  • 18 яну 2026 | 18:42
  • 2141
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

  • 19 яну 2026 | 08:30
  • 8787
  • 85
ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

  • 19 яну 2026 | 11:47
  • 7236
  • 2
Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

  • 19 яну 2026 | 07:49
  • 21269
  • 15
Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

  • 19 яну 2026 | 07:30
  • 15757
  • 12
Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

  • 19 яну 2026 | 10:12
  • 11268
  • 8
Реал Сосиедад спря победния ход на Барса, късметът и ВАР обърнаха гръб на каталунците

Реал Сосиедад спря победния ход на Барса, късметът и ВАР обърнаха гръб на каталунците

  • 19 яну 2026 | 00:07
  • 53964
  • 240