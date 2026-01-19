Всички носители на Купата на България

Волейболистите на Нефтохимик 2010 (Бургас) спечелиха турнира за Купа България 2026 при мъжете, който се проведе в зала "СамЕлион" в Самоков. На финала, тимът, воден от Иван Станев се наложи над Пирин (Разлог) с 3:1 гейма.
Нефтохимик се справи със сензацията Пирин и грабна efbet Купа на България
Така трофеят се завръща в морския ни град след 5 годишна пауза. За последно нефтохимиците триумфираха с Купата през 2021 година, когато на финала победиха Добруджа 07 (Добрич) с 3:2 гейма в пазарджишката зала "Васил Левски".
Огнян Томов: Точно за една вечер взех решението за Иван Станев
Общо досега ВК Нефтохимик е носител на 6 отличия от Купа България, след като спечели златото в надпреварата през 2007 и 2008 под името Лукойл (Нефтохимик), през 2016, 2018, 2021 и 2026 година под името Нефтохимик 2010.
Иван Станев: Гордея се с тези мъже! И най-важното - Бургас отново е на върха!
Интересен е факта, че наставникът на Нефтохимик Иван Станев, който се завърна начело на тима само десетина дни преди началото на надпреварата, е носител на трофея вече 6 пъти! Той печели като състезател пет пъти отличието със съставите на Нефтохимик и Хебър, а през настоящият сезон триумфира с Купата за първи път вече като треньор.
Теодор Каменов е Играч на публиката на efbet Купа на България
С най-много завоювани трофеи е ВК ЦСКА, който има 19 спечелени Купи в историята си.
Калоян Балабанов MVP на финала на efbet Купа на България
Втори е ВК Левски с 14 спечелени Купи.
10 пъти Купата е покорявана от ВК Славия.
С 6 трофея от турнира е ВК Нефтохимик 2010 (Бургас).
С 4спечелени купи е ВК Хебър (Пазарджик).
Всички носители на Купата през годините при мъжете:
1954: Миньор (Перник)
1955: Миньор (Перник)
1956: Инжстрой (София)
1957: Славия (София)
1959: ВИФ (София)
1960: Спартак (София)
1961: МЗ Ленин (Перник)
1966: Спартак (София)
1967: ЦСКА Червено знаме (София)
1968: Спартак (София)
1969: ЦСКА Септемврийско знаме (София)
1970: ЦСКА Септемврийско знаме (София)
1971: Академик (София)
1972: Левски-Спартак (София)
1973: ЦСКА Септемврийско знаме (София)
1974: Славия (София)
1975: Миньор (Перник)
1976: Славия (София)
1977: Славия (София)
1978: Славия (София)
1979: ЦСКА Септемврийско знаме (София)
1980: Левски-Спартак (София)
1981: ЦСКА Септемврийско знаме (София)
1982: ЦСКА Септемврийско знаме (София)
1983: Левски-Спартак (София)
1984: ЦСКА Септемврийско знаме (София)
1985: ЦСКА Септемврийско знаме (София)
1986: ЦСКА Септемврийско знаме (София)
1987: Левски-Спартак (София)
1988: ЦСКА Септемврийско знаме (София)
1989: Левски-Спартак (София)
1990: ЦСКА (София)
1991: ЦСКА (София)
1992: ЦСКА (София)
1993: ЦСКА (София)
1994: Славия (София)
1995: Славия (София)
1996: Левски Сиконко (София)
1997: Левски Сиконко (София)
1998: Славия (София)
1999: Славия-Хебросгаз (София)
2000: Левски Сиконко (София)
2001: Левски Сиконко (София)
2002: ЦСКА-Ройал Кейк (София)
2003: Левски Сиконко (София)
2004: Левски Сиконко (София)
2005: Славия (София)
2006: Левски Сиконко (София)
2007: Лукойл Нефтохимик (Бургас)
2008: Лукойл Нефтохимик (Бургас)
2009: ЦСКА (София)
2010: ЦСКА (София)
2011: ЦСКА (София)
2012: Левски Волей (София)
2013: Марек Юнион-Ивкони (Дупница)
2014: Левски Бол (София)
2015: Добруджа 07 (Добрич)
2016: Нефтохимик 2010 (Бургас)
2017: Добруджа 07 (Добрич)
2018: Нефтохимик 2010 (Бургас)
2019: Хебър (Пазарджик)
2020: Хебър (Пазарджик)
2021: Нефтохимик 2010 (Бургас)
2022: Хебър (Пазарджик)
2023: Хебър (Пазарджик)
2024: Дея спорт (Бургас)
2025: Левски София
2026: Нефтохимик 2010 (Бургас)
Снимки: Борислав Цветанов