  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Президентът на БФВ обсъди подготовката за Евро 2026 с временно управляващия посолството на Република Полша

Президентът на БФВ обсъди подготовката за Евро 2026 с временно управляващия посолството на Република Полша

  • 4 март 2026 | 16:27
  • 187
  • 0

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев проведе работна среща с Анна Янишевска Фрончек, временно управляващото посолството на Република Полша в София. Главна тема на дискусията бе подготовката на България за предстоящото Европейско първенство по волейбол за мъже през 2026 г., което ще се проведе в четири държави - България, Италия, Финландия и Румъния.

Един от най-очакваните двубои - между България и Полша, привлече огромно внимание още при откриването на продажбата на билети и бе разпродаден в рамките на един ден. По време на разговорите бе обсъдена и възможността да бъдат отпуснати допълнителни около 100-200 билета, за да имат повече волейболни фенове възможност да присъстват на този изключително атрактивен мач.

Президентът Ганев коментира важността на подкрепата на трибуните:

„Европейското първенство, което България има честта да съорганизира, е уникален шанс за радост и спортни емоции за всички ни. Нашият национален отбор заслужава да бъде подкрепян от своите фенове - не само заради вложените усилия, но и заради силата, която публиката вдъхва на играчите.“

На свой ред г-жа Анна Янишевска Фрончек отбеляза, че България винаги е била приветлива дестинация за полските фенове. Тя отправи призив към полската общност да подкрепи активно актуалния европейски шампион по време на мачовете в София, като по традиция се очаква значителен брой привърженици от Полша да пристигнат в българската столица няколко дни преди началото на шампионата.

До началото на Европейското първенство остават пет месеца и интересът към билетите за всички двубои продължава да е изключително сериозен. За феновете на волейбола това е шанс да станат част от голямото спортно събитие на континента и да подкрепят националния отбор в серия от вълнуващи мачове на родна земя. Препоръчително е желаещите да посетят срещите да се възползват от възможността да си осигурят билети навреме, за да не изпуснат шанса да бъдат част от атмосферата, преди местата да бъдат разпродадени.

