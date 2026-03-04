Русе домакин на финалния плейоф във Висша лига жени

Русе приема финалния плейоф във второто ниво на шампионата при жените - Висшата лига. Двубоите ще се проведат на 14 и 15 март (събота и неделя) в зала "Дунав".

Участие ще вземат отборите на домакините от ВК Любо Ганев-Автосвят (Русе), Локомотив 1929 (София), Волейболна академия "Стойчев-Казийски" и Спартак Варна.

ВАСК и Спартак Варна излизат един срещу друг в първия полуфинал в 15:00 ч., а домакините от Любо Ганев-Автосвят ще се изправят срещу Локомотив 1929 в 17:30 ч.

В неделя (15 март) е големият финал между победителите от двата полуфинала - в 14:30 ч. Два часа по-рано е мачът за третото място - между загубилите в полуфиналните срещи.

Любопитното е, че същите отбори се бориха и в двубоите от финалната четворка за Купата на България Висша лига. Русенки, водени от Сашо Тодоров и Христо Кирев, триумфираха с трофея.