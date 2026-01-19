Популярни
Гледайте на живо Световното първенство по снукър в София

  • 19 яну 2026 | 11:10
  • 211
  • 0
Започна Световното първенство по снукър в София, организирано съвместно от Българска снукър федерация и Световната снукър федерация (WSF) в столичния хотел "Маринела".

Sportal.bg ви предоставя възможност да гледате мачовете на живо.

Шампионатите ще се проведат от 19 януари до 1 февруари 2026 г. и отново ще включват два престижни открити турнира, които ще дават директна квалификация за World Snooker Tour, както и ранкинг турнир от World Women’s Snooker Tour.

Организирани от WSF в партньорство със световната управляваща организация на снукъра WPBSA, шампионатите на WSF представляват едно от най-големите събития в световния календар на снукъра, като се очаква отново огромен брой участници за седмото издание на надпреварата.

Събитието ще се проведе в рамките на 14 дни в хотел „Маринела“, София, и ще включва:

Открития WSF шампионат (24 януари – 1 февруари 2026), спечелен през миналия сезон от Гао Ян (Китай);

WSF шампионат за юноши / WSF шампионат за жени (19–23 януари 2026), където по-рано тази година титлите бяха спечелени съответно от Леоне Кроули (Ирландия) и Минк Натчарут (Тайланд).

При юношите България е представена от 12-годишния Светослав Геков, който тренира в Национална снукър академия в София.

При жените ще участва българката Ралица Караминкова.

При мъжете все още окончателният списък не е съставен, тъй като турнирът започва в събота (24 януари).

Отворени за състезатели от всички националности и полове, юношеският и откритият турнир ще осигурят на шампионите си двугодишна професионална карта за тура, считано от началото на сезон 2026/27. Освен това, елитни участници от събитието ще получат допълнителни възможности за участие в други турнири от World Snooker Tour.

Всички срещи ще се играят на маси Xing Pai Championship, което гарантира, че WSF и Българска снукър федерация покриват най-високите стандарти, определени от WPBSA за World Snooker Tour и официалните пътища за развитие към професионалния тур.

Президентът на WSF Джейсън Фъргюсън заяви:

„Шмпионатите на WSF за 2026 г. ще се проведат в забележителния град София и представляват още един фантастичен етап за това престижно ежегодно събитие.

Проведени за първи път през 2018 г., шампионатите на WSF се утвърдиха трайно в календара на аматьорския снукър, като посрещат играчи от цял свят, всички преследващи мечтата за място в професионалния World Snooker Tour.

Изключително съм радостен отново да работя с президента на БФСнукър Олег Велинов, с когото сме си сътрудничили по редица успешни събития както в World Snooker Tour, така и по-скоро в WPBSA Q Tour. Нямам съмнение, че той и неговият екип ще положат всички усилия, за да осигурят страхотно изживяване за всички участници и да издигнат събитието на още по-високо ниво през 2026 г.“

Президентът на БФСнукър Олег Велинов добави:

„Изключително съм развълнуван да приветствам World Snooker Federation в България за шампионатите им през 2026 г. България изгради богата история в нашия спорт, като през последните години тук се проведоха редица престижни събития. Миналата година беше огромна чест да видим нашата Десислава Божилова да ръководи финала на професионалното Световно първенство в „Крусибъл“. Тя е само един от многото български съдии, които днес работят на най-високо международно ниво.

С удоволствие посрещаме най-добрите играчи в света в София за това, което обещава да бъде още една запомняща се глава в историята на българския снукър, така че бих искал да благодаря на Джейсън и неговия екип за доверието да ни поверят домакинството на това престижно събитие при най-високи стандарти.“

