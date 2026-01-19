Популярни
  19 яну 2026 | 10:30
Младежите ни пети на сабя на Световната купа в Бостън

Българският отбор на сабя се класира на пето място в турнира за Световната купа за младежи в Бостън (САЩ).

Симеон Далеков, Станимир Пелов, Никола Меицов и Радослав Воденов излязоха на пътеките с още 10 отбора и показаха много добра игра. В първия кръг от елиминациите българите победиха след оспорвана среща Канада с 45:44. В следващия кръг, валиден за място сред най-добрите 4, фехтовачите отстъпиха пред Италия с 40:45. В срещите за разпределение на местата от 5-о до 8-о Далеков, Пелов, Меицов и Воденов победиха първо Германия с 45:39, след това надделяха над Испания с 45:39 и завършиха надпреварата на пета позиция.

Междувременно, Деян Господинов и Ралица Гаджева от фехтовален клуб Младост са носителите на купа Младост на сабя във възрастова група до 17 години. Състезанието се проведе в София и беше втори кръг от Купа България.

При мъжете до 17 години участваха 27 сабльори от 8 клуба. Златото в надпреварата спечели Деян Господинов от фехтовален клуб Младост. На второ място се класира Константин Атанасов от Младост, а третото си поделиха Явор Прокопов от Ахил и Преслав Андреев от Свечников.

При жените до 17 години в конкуренцията на 29 състезателки от 10 клуба шампионка стана Ралица Гаджева от Младост. Среброто завоюва Габриела Георгиева от Маркели, а бронзовите си разделиха Николета Добрева от Железник и Дора Христова от Младост, съобщават от БФ Фехтовка.

