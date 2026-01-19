Даниил Медведев започна ударно в Мелбърн, 6-0 за него от началото на годината

Бившият 1 в света Даниил Медведев продължи великолепното си представяне през този сезон с победа над Йеспер де Йонг със 7:5, 6:2, 7:6(2) в първия кръг на Откритото първенство на Австралия. Руснакът няма загуба за 2026 година и вече е с баланс 6-0.
Медведев, който започна годината си трофей в Бризбън, реализира седем от 13-те си точки за пробив. Самият той два пъти допусна брейкове в първия сет, но все пак го взе и пренесе този импулс във втория, за да поеме пълен контрол в първата си среща с №73 в света Де Йонг. След това Медведев два пъти сервира неуспешно за мача при 5:4 и 6:5, но доминира в последвалия тайбрек, за да триумфира след 2 часа и 53 минути игра.
След до голяма степен трудния сезон 2025, в който спечели само един мач от Големия шлем (на Откритото първенство на Австралия), Медведев завърши годината добре и вдигна титлата от ATP 250 в Алмати. Той ще се надява да продължи успеха си под ръководството на треньорите Томас Йохансон и Рохан Гьотцке, когато се изправи срещу Куентен Алис във втория кръг в Мелбърн. Французинът победи Алехандро Табило с 6:2, 6:2, 7:6(2).
“Днес не беше лесно. Първи мач, различен турнир, Големият шлем, каза Медведев в интервюто си на корта. - Миналата година загубих на почти всеки турнир от Големия шлем в първия кръг, освен тук, така че съм щастлив да спечеля в три сета. Най-важното нещо е да спечеля и се надявам да мога да играя още по-добре в следващия кръг.”