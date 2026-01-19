Даниил Медведев започна ударно в Мелбърн, 6-0 за него от началото на годината

Бившият 1 в света Даниил Медведев продължи великолепното си представяне през този сезон с победа над Йеспер де Йонг със 7:5, 6:2, 7:6(2) в първия кръг на Откритото първенство на Австралия. Руснакът няма загуба за 2026 година и вече е с баланс 6-0.

Медведев, който започна годината си трофей в Бризбън, реализира седем от 13-те си точки за пробив. Самият той два пъти допусна брейкове в първия сет, но все пак го взе и пренесе този импулс във втория, за да поеме пълен контрол в първата си среща с №73 в света Де Йонг. След това Медведев два пъти сервира неуспешно за мача при 5:4 и 6:5, но доминира в последвалия тайбрек, за да триумфира след 2 часа и 53 минути игра.

DANIIL DELIVERS 📮



He moves past de Jong 7-5 6-2 7-6(2) ⚡️#AustralianOpen pic.twitter.com/m9YKNzBUPe — ATP Tour (@atptour) January 19, 2026

След до голяма степен трудния сезон 2025, в който спечели само един мач от Големия шлем (на Откритото първенство на Австралия), Медведев завърши годината добре и вдигна титлата от ATP 250 в Алмати. Той ще се надява да продължи успеха си под ръководството на треньорите Томас Йохансон и Рохан Гьотцке, когато се изправи срещу Куентен Алис във втория кръг в Мелбърн. Французинът победи Алехандро Табило с 6:2, 6:2, 7:6(2).

Daniil Medvedev hit THIS SHOT to close out the match against De Jong at the Australian Open.



So far behind the baseline you can barely see him.



Perfectly placed forehand winner.



Only Meddy. 🐙



pic.twitter.com/DyFnzr6gLm — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 19, 2026

“Днес не беше лесно. Първи мач, различен турнир, Големият шлем, каза Медведев в интервюто си на корта. - Миналата година загубих на почти всеки турнир от Големия шлем в първия кръг, освен тук, така че съм щастлив да спечеля в три сета. Най-важното нещо е да спечеля и се надявам да мога да играя още по-добре в следващия кръг.”