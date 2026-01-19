Дубълът на Етър започва в 13:00 часа (програмата за контролите)

Днес в 13:00 часа, втория отбор на Етър (Велико Търново) дава ход на подготовката си за пролетния полусезон на Северозападната Трета лига. 22 футболисти ще изведе треньора Стефан Ангелов за тренировката. Целият процес ще протича на местната база. Ще се играят и приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

24 януари: Етър II (Велико Търново) – Лудогорец III (Разград)

31 януари: Етър II (Велико Търново) – Черноломец (Попово)

7 февруари: Етър II (Велико Търново) – Павликени (Павликени)

14 февруари: Етър II (Велико Търново) – Янтра (Полски Тръмбеш)

21 февруари: Етър II (Велико Търново) – Левски 2007 (Левски)

28 февруари: Етър II (Велико Търново) – Павликени (Павликени)