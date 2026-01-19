Ден 2 на Australian Open

Днес ще се изиграят мачовете от втория ден на Australian Open. Все още сме в началото на турнира, но въпреки това има мачове, които ще следим с интерес. Днешният ден ще предложи на феновете на тениса няколко изключително интригуващи сблъсъка с участието на световни звезди и местни любимци. Програмата на централните кортове е наситена с обещаващи мачове, които се очаква да определят тона на турнира.

Програмата на "Род Лейвър Арена" открива Коко Гоф срещу Камила Рахимова. Американската звезда и трета поставена в схемата, която спечели US Open през 2023 г. и Ролан Гарос през 2025 г., се надява на успешно начало на турнира срещу сравнително непретенциозна съперничка.

Следващият мач на централния корт противопоставя Алекс де Минор срещу Макензи Макдоналд. Водещата австралийска ракета ще играе пред родна публика и ще бъде двойно амбициран. Той има за цел да надгради най-доброто си представяне в турнира – четвъртфинал от миналата година. Американецът Макдоналд влезе в схемата като „щастлив губещ“ и ще се опита да поднесе изненада.

Днес участието си в турнира започва и Ига Швьонтек срещу Юе Юан. Световната номер 2 започва вечерната сесия в преследване на единствената титла от Големия шлем, която ѝ липсва – тази в Мелбърн. Въпреки че Юан играе атакуващ тенис, Швьонтек се очаква да доминира с прецизност и движение.

Един от най-чаканите двубои за деня е между Новак Джокович и Педро Мартинес. Десеткратният шампион на Australian Open затваря програмата на "Род Лейвър Арена". Сръбската легенда не е играл официален мач от ноември и има въпросителни около физическата му форма, но опитът му на този корт е несравним.

В днешната програма има и други интересни двубои като този между Даниил Медведев и Йеспер де Йонг. Трикратният финалист в Мелбърн започва кампанията си срещу нидерландския квалификант.

Ще следим с интерес и мача на Мира Андреева срещу Дона Векич. Един от най-очакваните сблъсъци в първия кръг при жените, който ще се проведе във вечерната сесия. И двете тенисистки са известни със силните си удари и мачът може да бъде равностоен.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages