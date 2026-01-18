Популярни
Херта осъди действията на полицията срещу феновете на тима

  • 18 яну 2026 | 22:49
  • 114
  • 0
Херта осъди действията на полицията срещу феновете на тима

От германския клуб Херта (Берлин) критикуваха полицията заради сблъсъците на органите на реда с техните привърженици, които доведоха до 50 ранени преди домакинския мач на тима срещу Шалке във Втора Бундеслига, предаде ДПА.

"Плановете за разположението на полицаите и присъствието им са приемани от феновете като конфронтация и в мачове, особено като този вчера, това не води до де-ескалация на напреженетието", се казва в позиция на столичния клуб.

"Херта споделя това възприятие и многократно е обръщал внимание на полицията", пише още клубът.

Най-малко 30 фенове са ранени след сблъсъци с полицията преди мача между Херта и Шалке
Най-малко 30 фенове са ранени след сблъсъци с полицията преди мача между Херта и Шалке

Среща на борда на директорите на Херта доведе до искане на среща с полицията, в които да се включи и министърът на вътрешните работи на Берлин Ирис Шпрангер.

"Целта е да се създадат условия, в които футболът и фенската култура се възприемат и уважават като обединяващо преживяване. Всички замесени в процеса могат да изпълняват отговорностите си с внимание и уважение", пишат още от Херта.

От полицията съобщават за провокации и лошо поведение на феновете на Херта на Олимпийския стадион в Берлин. В крайна сметка 21 полицаи и 31 фенове на Херта са пострадали при жестоките сблъсъци на стадиона, като са били задържани петима души. Полицията и представители на организираните фенове се обвиниха взаимно в използване на прекомерна сила.

