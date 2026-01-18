Популярни
  Най-малко 30 фенове са ранени след сблъсъци с полицията преди мача между Херта и Шалке

Най-малко 30 фенове са ранени след сблъсъци с полицията преди мача между Херта и Шалке

  • 18 яну 2026 | 11:03
  • 505
  • 0
Най-малко 30 фенове са ранени след сблъсъци с полицията преди мача между Херта и Шалке

Най-малко 30 фенове са ранени при инциденти с участието на полицията преди мача от Втора Бундеслига между Херта и Шалке 04 в събота в Берлин, съобщава групата на привържениците на Херта.

Няколко души са били приети в спешното отделение на болницата. Не се разкриват подробности за естеството на нараняванията. Организацията обвини за случилото се прекалено агресивните действия на полицията.

Най-малко 30 футболни фенове и 21 представители на реда са ранени.

„Още преди началото на мача имаше нападения от страна на отделни групи фенове срещу нашите служители“, съобщиха от берлинската полиция в изявление, цитирано от ДПА.

Различни предмети, включително части от ограда, са били хвърляни по органите на реда близо до входа на Олимпийския стадион от източната трибуна. Полицията е била принудена да използва сълзотворен газ, за да разпръсне агресивните привърженици.

По време на мача зрители скандираха обиди срещу полицията.

