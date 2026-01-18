Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Селта
  3. Селта затвърди отличната си форма с трети пореден успех в Ла Лига

Селта затвърди отличната си форма с трети пореден успех в Ла Лига

  • 18 яну 2026 | 22:12
  • 309
  • 0
Селта затвърди отличната си форма с трети пореден успех в Ла Лига

Селта надделя с 3:0 над Райо Валекано в мач от 20-ия кръг на Ла Лига. Серхио Карейра (40’) откри резултата в края на първата част, а след почивката Браян Сарагоса (54’ дузпа) и Хави Руеда (79’) оформиха крайния резултат. Гостите завършиха с човек по-малко двубоя, след като Нобел Менди (66’) бе изгонен през второто полувреме. Двата тима изиграха атрактивен двубой с доста положения пред всяка една от двете врати, но домакините стигнаха до успеха.

Двата тима си размениха по няколко добри положения за гол, за да се стигне до 40-ата минута, когато след няколко отлични подавания в крайна сметка Уго Алварес намери по великолепен начин нахлуващия Карейра, който не сгреши и отбеляза. Втората част започна отлично за домакините, след като Браян Сарагоса бе повален в наказателното поле, а самият той отбеляза дузпата. По-малко от десет минути след това сякаш срещата бе решена с червения картон на Менди, който бе отстранен след намеса на ВАР.

Крайният резултат бе оформен в 79-ата минута, когато вратарят на Райо Валекано Аугусто Баталия се намеси лошо след изстрел по посока на вратата си и притичалият Руеда реализира трети гол. С този успех Селта записа трета поредна победа в първенството и затвърждава отличната форма на галисийците. Райо Валекано пък продължава с колебливите си представяния, но все пак се задържа в средата на класирането на Ла Лига.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Сьорлот донесе трите точки на Атлетико

Сьорлот донесе трите точки на Атлетико

  • 18 яну 2026 | 19:40
  • 1555
  • 0
Абърдийн с Митов продължава защитата на трофея след труден успех за Купата на Шотландия

Абърдийн с Митов продължава защитата на трофея след труден успех за Купата на Шотландия

  • 18 яну 2026 | 18:41
  • 1148
  • 1
Фиорентина почете своя президент с първата си победа като гост

Фиорентина почете своя президент с първата си победа като гост

  • 18 яну 2026 | 18:40
  • 5353
  • 3
Щутгарт се изкачи в топ 4, но може да съжалява

Щутгарт се изкачи в топ 4, но може да съжалява

  • 18 яну 2026 | 18:31
  • 1789
  • 1
Нюкасъл отново се провали като гост, "вълците" без поражение в пореден мач

Нюкасъл отново се провали като гост, "вълците" без поражение в пореден мач

  • 18 яну 2026 | 18:08
  • 5234
  • 5
Манчестър Сити пак преотстъпи аржентински талант, този път на Жирона

Манчестър Сити пак преотстъпи аржентински талант, този път на Жирона

  • 18 яну 2026 | 18:01
  • 2557
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Финал за Купата на африканските нации: Сенегал 0:0 Мароко, отмениха попадение на "лъвовете на Теранга"

Финал за Купата на африканските нации: Сенегал 0:0 Мароко, отмениха попадение на "лъвовете на Теранга"

  • 18 яну 2026 | 20:59
  • 6494
  • 18
На почивката: Реал Сосиедад 1:0 Барселона, ВАР отмени дузпа за гостите

На почивката: Реал Сосиедад 1:0 Барселона, ВАР отмени дузпа за гостите

  • 18 яну 2026 | 22:02
  • 4630
  • 53
Милан 0:0 Лече, втората част започна

Милан 0:0 Лече, втората част започна

  • 18 яну 2026 | 21:47
  • 2803
  • 2
Нефтохимик се справи със сензацията Пирин и грабна efbet Купа на България

Нефтохимик се справи със сензацията Пирин и грабна efbet Купа на България

  • 18 яну 2026 | 20:55
  • 10165
  • 5
Велико! Българска доминация в Банско!

Велико! Българска доминация в Банско!

  • 18 яну 2026 | 13:49
  • 37291
  • 30
20 години Sportal.bg!

20 години Sportal.bg!

  • 18 яну 2026 | 07:00
  • 15409
  • 52