Селта затвърди отличната си форма с трети пореден успех в Ла Лига

Селта надделя с 3:0 над Райо Валекано в мач от 20-ия кръг на Ла Лига. Серхио Карейра (40’) откри резултата в края на първата част, а след почивката Браян Сарагоса (54’ дузпа) и Хави Руеда (79’) оформиха крайния резултат. Гостите завършиха с човек по-малко двубоя, след като Нобел Менди (66’) бе изгонен през второто полувреме. Двата тима изиграха атрактивен двубой с доста положения пред всяка една от двете врати, но домакините стигнаха до успеха.

Двата тима си размениха по няколко добри положения за гол, за да се стигне до 40-ата минута, когато след няколко отлични подавания в крайна сметка Уго Алварес намери по великолепен начин нахлуващия Карейра, който не сгреши и отбеляза. Втората част започна отлично за домакините, след като Браян Сарагоса бе повален в наказателното поле, а самият той отбеляза дузпата. По-малко от десет минути след това сякаш срещата бе решена с червения картон на Менди, който бе отстранен след намеса на ВАР.

Крайният резултат бе оформен в 79-ата минута, когато вратарят на Райо Валекано Аугусто Баталия се намеси лошо след изстрел по посока на вратата си и притичалият Руеда реализира трети гол. С този успех Селта записа трета поредна победа в първенството и затвърждава отличната форма на галисийците. Райо Валекано пък продължава с колебливите си представяния, но все пак се задържа в средата на класирането на Ла Лига.

Снимки: Gettyimages