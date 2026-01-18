ЦСКА си отдъхна за Пастор

Контузията на десния халф-бек на ЦСКА Дейвид Пастор не е сериозна, разбра Sportal.bg. Бразилският футболист напусна вчерашната проверка на тима на Христо Янев срещу Млада Болеслав в средата на второто полувреме, когато се хвана за бедрото след центриране, което направи отдясно.

Това доведе до смяната му, като първоначално не се знаеше какво е състоянието му. След направените днес прегледи стана ясно, че Пастор е добре и скоро ще бъде отново на разположение на Янев и неговия щаб. В сряда "армейците" ще изиграят третата си контролна среща в Турция - срещу украинския ЛНЗ Черкаси.



ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Анталия