Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА си отдъхна за Пастор

ЦСКА си отдъхна за Пастор

  • 18 яну 2026 | 12:43
  • 4160
  • 3

Контузията на десния халф-бек на ЦСКА Дейвид Пастор не е сериозна, разбра Sportal.bg. Бразилският футболист напусна вчерашната проверка на тима на Христо Янев срещу Млада Болеслав в средата на второто полувреме, когато се хвана за бедрото след центриране, което направи отдясно.

ЦСКА отново се пропука в защита и загуби и втората си контрола
ЦСКА отново се пропука в защита и загуби и втората си контрола

Това доведе до смяната му, като първоначално не се знаеше какво е състоянието му. След направените днес прегледи стана ясно, че Пастор е добре и скоро ще бъде отново на разположение на Янев и неговия щаб. В сряда "армейците" ще изиграят третата си контролна среща в Турция - срещу украинския ЛНЗ Черкаси.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Анталия

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Беласица постигна победа над Банско в първата си зимна контрола

Беласица постигна победа над Банско в първата си зимна контрола

  • 17 яну 2026 | 20:48
  • 1467
  • 1
Президентът и старши треньорът на Славия доволни от представянето на отбора

Президентът и старши треньорът на Славия доволни от представянето на отбора

  • 17 яну 2026 | 19:55
  • 2780
  • 3
Доскорошен "дракон" е първият нов във Фратрия

Доскорошен "дракон" е първият нов във Фратрия

  • 17 яну 2026 | 19:31
  • 2040
  • 1
Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

  • 17 яну 2026 | 19:02
  • 35750
  • 11
Септември (Сф) удари Висла (Краков) в Турция

Септември (Сф) удари Висла (Краков) в Турция

  • 17 яну 2026 | 19:01
  • 1871
  • 0
Вихрен обяви раздяла с опитен халф

Вихрен обяви раздяла с опитен халф

  • 17 яну 2026 | 18:40
  • 3089
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Котев: Вървим назад от `98-ма, ЦСКА и Левски нямат хора в националния, не само Локомотив

Котев: Вървим назад от `98-ма, ЦСКА и Левски нямат хора в националния, не само Локомотив

  • 18 яну 2026 | 09:28
  • 13829
  • 22
Готви се голяма промяна към добро за българския футбол и тя става задължителна

Готви се голяма промяна към добро за българския футбол и тя става задължителна

  • 18 яну 2026 | 08:27
  • 31555
  • 38
20 години Sportal.bg!

20 години Sportal.bg!

  • 18 яну 2026 | 07:00
  • 9066
  • 14
Президентът на Локо Пд пред Sportal.bg - за скандала в Шумен, сезона в НБЛ и предпочитания съперник за финал на Купата

Президентът на Локо Пд пред Sportal.bg - за скандала в Шумен, сезона в НБЛ и предпочитания съперник за финал на Купата

  • 18 яну 2026 | 08:48
  • 4568
  • 3
Ден 1 на Australian Open: Карлос Алкарас в действие

Ден 1 на Australian Open: Карлос Алкарас в действие

  • 18 яну 2026 | 13:15
  • 8785
  • 4