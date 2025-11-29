Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Радостина Маринова и Динамо (Букурещ) с лесна победа в Румъния

Радостина Маринова и Динамо (Букурещ) с лесна победа в Румъния

  • 29 ное 2025 | 19:51
Националката Радостина Маринова и нейният Динамо (Букурещ) записаха 5-а поредна и общо 6-а победа от началото на сезона в румънската Дивизия А1. Маринова и съотборничките й биха лесно като домакини КСМ (Лугож) с 3:0 (25:11, 25:13, 25:17) в мач от 7-ия кръг на шампионата, игран тази вечер.

По този начин Динамо продължава да е на 3-о място във временното класиране с 6 победи, 1 загуба и 17 точки. В следващия 8-и кръг Маринова и компания са гости на Корона (Брашов). Срещата е в събота (6 декември).

Ради Маринова, която игра само в първите два гейма, стана най-резултатна за Динамо с 9 точки (1 блок, 1 ас и 70% ефективност в атака - +6) за победата. Ана Кристина Мирон, Тереза Хрушецка и резервата Рамона Аделина Рус добавиха по 8 точки за успеха.

За тима на Лугож кубинката Йенси Кинделан Иснага също приключи с 9 точки (45% ефективност в атака).

