  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Влади Гърков с 15 точки, Сен Назер с драматична загуба във Франция

Влади Гърков с 15 точки, Сен Назер с драматична загуба във Франция

  • 18 яну 2026 | 18:59
  • 440
  • 0
Влади Гърков с 15 точки, Сен Назер с драматична загуба във Франция

Националът Владимир Гърков и неговият Сен Назер записаха втора поредна и общо 10-а загуба във френската Marmara Spike Ligue. Воденият от Педро Уехара тим отстъпи много драматично като домакин на Кан с 2:3 (26:24, 23:25, 22:25, 25:19, 12:15) в двубой от 16-ия кръг на първенството, игран късно снощи пред над 1300 зрители в зала "Кубертен".

По този начин Сен-Назер е на 11-о място във временното класиране с 6 победи, 10 загуби и 15 точки. В следващия 17-и кръг Гърков и компания ще са гости на силния тим на Поатие. Мачът е в събота (24 януари) от 20,00 часа българско време.

Вени Антов най-резултатен за победа в "българското" дерби срещу Влади Гърков
Вени Антов най-резултатен за победа в "българското" дерби срещу Влади Гърков

Владимир Гърков изигра пореден стабилен мач за Сен-Назер и реализира 15 точки (2 аса, 45% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +6).

Най-резултатни за домакините станаха германският национал Филип Йон (48% ефективност в атака - +9) и Кейлъб Дженис (2 блока, 1 ас, 44% ефективност в атака и 52% позитивно посрещане - +8) с 22 и 21 точки, но и техните усилия не бяха достатъчни за успеха.

За тима на Кан Жоао Родригеш Нолето завърши с 20 точки (1 блок, 2 аса и 55% ефективност в атака - +8), а Джейкъб Екмън и Лука Демар добавиха още 16 и 14 точки за победата.

