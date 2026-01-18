Денислав Бърдаров и ИББ с тежка загуба в Турция

Националът Денислав Бърдаров и неговият Истанбул Бююкшекир Беледийеспор допуснаха 9-а загуба в турската Ефелер Лига. ИББ паднаха тежко от коравия тим на Истанбул Генчлик с 0:3 (21:25, 18:25, 18:25) в среща от 15-ия кръг на шампионата, играна този следобед.

Въпреки поражението, Бърдаров и съотборниците му остават на 8-о място във временното класиране с 6 победи, 9 загуби и 20 точки в актива си. В следващия 16-и кръг ИББ са домакини на Алания Беледийе с Георги Сеганов в състава. Мачът е в неделя (25 януари) от 15,30 часа българско време.

Денислав Бърдаров игра цял мач за ИББ и завърши със скромните за него 9 точки (1 блок, 36% ефективност в атака и 29% позитивно посрещане - +3), с колкото се отчете Халил Ибрахим Юджел.

Бившият игра на българският Хебър (Пазарджик) - канадският диагонал Брадли Гънтър, пък стана най-резултатен с 12 точки (1 ас и 44% ефективност в атака - +6).

За тима на Истанбул Генчлик Емре Берат Фърат реализира 14 точки (74% ефективност в атака - +11), докато Лусиано Палонски и Мортеза Шарифи добавиха по 12 точки за победата.