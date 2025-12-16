Перейра има съмнения, че ще участва в галата на UFC в Белия дом

Алекс Перейра изглежда не вярва, че ще получи желаното място в предстоящата галавечер на UFC в Белия дом през юни.

Въпреки че изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт многократно е заявявал, че организацията на мачовете за историческото събитие няма да започне преди февруари, настоящият шампион в полутежка категория изглежда убеден, че няма да се бие там. В понеделник Перейра публикува съобщение в Instagram, придружено със снимка с Уайт, което хвърля съмнение върху участието му в събитието, насрочено за 14-и юни на поляната пред Белия дом.

„Изглежда, че Белият дом е „НЕ“!!!“, написа Перейра без допълнителни обяснения.

Перейра настояваше за сблъсък с Джон Джоунс по време на галавечерта на UFC в Белия дом, която се координира като част от плановете на президента Доналд Тръмп за отбелязване на 250-годишнината на Америка.

Джоунс, който за кратко се оттегли, след като отказа двубой с Том Аспинал, обяви плановете си да се бие отново с надеждата да получи място в събитието. Той продължи да говори за интереса си към битка с Перейра в Белия дом, въпреки че исканията му до голяма степен останаха нечути. Макар да не се очаква организаторите на UFC да започнат да подготвят картата на събитието скоро, Уайт заяви, че няма голямо доверие в ангажирането на Джоунс за толкова важна вечер, особено предвид миналите му проблеми в и извън клетката, които са му пречили да се състезава.

Що се отнася до Перейра, неговото евентуално отсъствие може да насочва към потенциален двубой за титлата, който да бъде организиран преди галавечерта в Белия дом през юни. Бразилецът си върна титлата в категория до 93 килограма със светкавичен нокаут над Магомед Анкалаев през октомври, след като загуби от руснака седем месеца по-рано.

От седмици се носят слухове, че Перейра може да бъде ангажиран за двубой срещу Карлос Улберг в началото на 2026 г. Това стана, след като боецът от Нова Зеландия записа деветата си поредна победа, като в актива си има имена като Доминик Рейес, Ян Блахович и Волкан Йоздемир.

Организирането на такъв двубой би могло да обясни защо Перейра не вярва, че ще се състезава в Белия дом през 2026 г.