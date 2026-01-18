Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Алекс Грозданов: Бих играл финала с Италия отново

Алекс Грозданов: Бих играл финала с Италия отново

  • 18 яну 2026 | 17:35
  • 787
  • 0

В новия епизод на VolleyCast водещите Анатоли Гьонов и Александър Кепев посрещат специален гост – капитанът на българския национален отбор по волейбол Алекс Грозданов.

Разговорът е всичко друго, но не и стандартно интервю. Това е среща с човека зад състезателя – с неговите страхове, мечти, приятелства и малките моменти, които изграждат голямата кариера. Алекс откровено разказва за пътя си във волейбола, за различните отбори и лиги, през които е минал, и за онзи неочакван момент, в който разбира, че ще бъде капитан на националния отбор:

Алекс Грозданов №1 по блокади в Полша
Алекс Грозданов №1 по блокади в Полша

"Никога не съм си мечтал да бъда капитан на националния отбор. Аз исках да играя за националния отбор. Изведнъж в съблекалнята преди мача треньорът обяви кой ще е капитан. Стъписах се в началото."

Един от най-емоционалните моменти в епизода е споменът за открития автобус и празненствата в центъра на София – момент, който Алекс описва не като звезден, а като детски и истински:

Алекс Грозданов и Богданка с нова лесна победа в Полша
Алекс Грозданов и Богданка с нова лесна победа в Полша

"По-скоро се чувствах като дете, не като рок звезда, и някаква детска мечта ми се сбъдваше, която даже не съм знаел, че съм имал..."

В разговора не липсва и житейска мъдрост. Алекс споделя как с времето е осъзнал, че материалните символи на успеха не идват просто така, а са резултат от труд и постоянство и че по- опитните му колеги могат да му дадат най- ценните уроци за спорта. Особено силен акцент е поставен върху отборния дух и приятелствата в националния отбор – връзки, които надхвърлят спорта и се превръщат в семейство. С много смях Алекс разказва за отношенията си с Аспарух Аспарухов и Мартин Атанасов. Споделя и неразказани досега истории от моментите в една стая с Цветан Соколов и по-късно със Симеон Николов.

Алекс говори и за ненадминатите умения на съотборниците си:

"Ние затова стигнахме до това заветно второ място. Във всяка една ситуация някак си съумяваме да си помагаме един на друг."

Финалът на епизода разказва за една детска, но изключително силна мечта, която Алекс носи със себе си от години:

"Много забавен момент беше когато свърши финала, наградиха ни и т.н. На другия ден, събудих се, закусвахме. Поглеждам си телефона и то е 11:11 часа и по инерция отново си казах, че искам да бъда най-добрият център в света. Блокирах за секунда, замислих се, засмях се.”

Епизодът с Алекс Грозданов е доказателство, че зад успехите стоят не само физическа подготовка и талант, а и смирение, приятелство, хумор и една мечта, която никога не си позволяваш да пуснеш.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Сашо Попов пред Sportal.bg: Ако поддържат Пирин подобна игра, имат шансове на финала

Сашо Попов пред Sportal.bg: Ако поддържат Пирин подобна игра, имат шансове на финала

  • 17 яну 2026 | 22:40
  • 3884
  • 4
Благовест Катранджиев пред Sportal.bg: Трябва да опитаме да се възстановим за финала и да покажем едно добро ниво

Благовест Катранджиев пред Sportal.bg: Трябва да опитаме да се възстановим за финала и да покажем едно добро ниво

  • 17 яну 2026 | 22:28
  • 2525
  • 4
Отличен Венислав Антов с 20 точки и MVP, Туркоа с нова победа във Франция

Отличен Венислав Антов с 20 точки и MVP, Туркоа с нова победа във Франция

  • 17 яну 2026 | 21:45
  • 1598
  • 0
Пирин пише история! Отстрани и ЦСКА и ще играе за efbet Купа на България

Пирин пише история! Отстрани и ЦСКА и ще играе за efbet Купа на България

  • 17 яну 2026 | 21:19
  • 21312
  • 14
Кристиян Богданов: Отборът, който запази концентрация във важните моменти, ще спечели

Кристиян Богданов: Отборът, който запази концентрация във важните моменти, ще спечели

  • 17 яну 2026 | 20:50
  • 1562
  • 0
Пламен Тодоров: Заслужено сме на финал, но шансовете са 50:50

Пламен Тодоров: Заслужено сме на финал, но шансовете са 50:50

  • 17 яну 2026 | 20:36
  • 1373
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Велико! Българска доминация в Банско!

Велико! Българска доминация в Банско!

  • 18 яну 2026 | 13:49
  • 27198
  • 21
Котев: Вървим назад от `98-ма, ЦСКА и Левски нямат хора в националния, не само Локомотив

Котев: Вървим назад от `98-ма, ЦСКА и Левски нямат хора в националния, не само Локомотив

  • 18 яну 2026 | 09:28
  • 26697
  • 33
ЦСКА си отдъхна за Пастор

ЦСКА си отдъхна за Пастор

  • 18 яну 2026 | 12:43
  • 18179
  • 11
Готви се голяма промяна към добро за българския футбол и тя става задължителна

Готви се голяма промяна към добро за българския футбол и тя става задължителна

  • 18 яну 2026 | 08:27
  • 45675
  • 54
20 години Sportal.bg!

20 години Sportal.bg!

  • 18 яну 2026 | 07:00
  • 13160
  • 20
Президентът на Локо Пд пред Sportal.bg - за скандала в Шумен, сезона в НБЛ и предпочитания съперник за финал на Купата

Президентът на Локо Пд пред Sportal.bg - за скандала в Шумен, сезона в НБЛ и предпочитания съперник за финал на Купата

  • 18 яну 2026 | 08:48
  • 6407
  • 5