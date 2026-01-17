Алекс Грозданов и Богданка с нова лесна победа в Полша

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и шампионът на Полша Богданка ЛУК (Люблин) записаха лесна 12-а победа за сезона в местната ПлюсЛига. Шампионите се наложиха категорично като гости на СКРА (Белхатов) с 3:0 (25:20, 25:19, 25:16) в среща от 17-ия кръг, играна този следобед пред около 2000 зрители.

Така Богданка е начело във временното класиране с 12 победи, 4 загуби и 35 точки, но преди изиграването на останалите срещи от кръга. В следващия 18-и кръг Грозданов и компания ще бъдат домакини на Ястржембски Венгел (Ястржембие-Здруй). Дербито е следващата неделя (25 януари) от 15,45 часа българско време.

Алекс Грозданов и Богданка спечелиха Купата на Полша

Алекс Грозданов игра цял мач за Богданка и завърши със скромните 5 точки (2 блока, 1 ас и 28% ефективност в атака - +3) за успеха.

Страхотен мач изигра звездата на тима Вилфредо Леон, който реализира 24 точки (2 блока, 4 аса, 75% ефективност в атака и 25% позитивно посрещане - +19) за победата и бе обявен за MVP на мача.

За домакините от СКРА Бартломией Лемански и Зухеир Ел Грауи завършиха със скромните 9 и 8 точки.

Снимки: plusliga.pl