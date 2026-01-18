Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Валенсия
Валенсия сложи край на негативната серия

  • 18 яну 2026 | 17:24
  • 614
  • 0
След шест мача без победа в първенството Валенсия стигна до успех. Тимът на Карлос Корберан спечели с 1:0 гостуването си на Хетафе. Единственият гол в мача падна шест минути преди края на редовното време и бе дело на Хосе Гая. С този успех Валенсия излезе от зоната на изпадащите.

Очакванията за голове не бяха големи, тъй като това са два от отборите с най-слабо нападение през този сезон. Първото полувреме мина без чисти голови положения, но Хетафе бе по-активен. Домакините регистрираха първия си точен удар след половин час игра, когато Мартин Сатриано стреля с глава право във вратаря. Валенсия обаче бе близо до гол, въпреки че до него щеше да се стигне с доза късмет. Центриране на Данжума бе отклонено от Джене в гредата на собствената му врата.

През второто полувреме ситуацията на терена не се промени много. Хетафе имаше предимство по отношение владеенето на топката, но без да създава положения. Малкото възможности завършваха с крайно неточни удари. Изглеждаше, че мачът отива към нулево равенство, но в 84-ата минута защитата на домакините се пропука. Угринич изведе Гая на отлична позиция, а той преодоля вратаря с техничен удар.

Снимки: Gettyimages

