Малена Замфирова не успя да достигне полуфиналите в Банско

Малена Замфирова достигна до четвъртфиналите в паралелния гигантски слалом за жени от Световната купа по алпийски сноуборд в Банско.

16-годишната българка избра синьото трасе на пистата "Алберто Томба" на Бъндеришка поляна и победи канадката Вей Ланши. На четвъртфиналите тя срещна германката Рамона Терезия Хофмайстер, която спечели вчерашния старт и която се наложи на осминафиналите над нидерландката Мишел Декер.

За съжаление родната тийнейджърка не успя да се справи с германката и приключи участието си на 1/4-финалите.