Георги Джоргов с десето място в спринта при 19-годишните на Световното по биатлон

Българинът Георги Джоргов зае десета позиция в спринта на 7.5 километра за юноши до 19 години на Световното младежко първенство по биатлон, което се провежда в германския зимен център Арбер.

Джоргов, който спечели бронз в индивидуалната дисциплина на 12.5 км, допусна две грешки в първата стрелба и завърши на 1:12.8 минуни след победителя.

Георги Джоргов с бронз на 12,5 км на Световното първенство в Германия

Маркус Скленарик от Словакия спечели златото без пропуск на рубежа и с време 18:28.6 минути.

В състезанието се включиха 117 биатлонисти, а останалите българи не попаднаха в първите 50. Николай Николов зае 57-о място с четири пропуска, Андрей Ночев е на 72-а позиция с три грешки, а Мартин Христов е 85-и с четири пропуснати мишени.

Спринтът на 10 км за младежи до 21 години е по-късно днес с участието на Георги Наумов и Веселин Белчински.