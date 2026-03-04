Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Мануел Фелер пропуска оставащите стартове от Световната купа

Мануел Фелер пропуска оставащите стартове от Световната купа

  • 4 март 2026 | 15:41
  • 318
  • 0
Мануел Фелер пропуска оставащите стартове от Световната купа

Бившият носител на Малкия кристален глобус в слалома Мануел Фелер ще пропусне оставащите стартове до края на сезона от Световната купа по ски алпийски дисциплини, съобщиха от Австрийската ски федерация.

33-годишният скиор няма да кара в кръга в Кранска гора, Словения този уикенд, както и Финалите на Световната купа в Хафиел, Норвегия в края на месеца.

"Сезонът беше много предизвикателен за мен психически и физически", каза Фелер, който пропусна няколко старта в началото на сезона поради лечение на хронични травми.

"Горд съм с напредъка, който постигнах на и извън пистата. Но след Олимпиадата тялото и ума ми ясно сигнализираха, че е време за почивка.", каза още той.

От Австрийската ски федерация посочиха, че в скоро време той ще претърпи операции, които да му помогнат да се възстанови напълно.

През този сезон Мануел Фелер записа само един подиум в Световната купа, като спечели слалома в Китцбюел. На Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо той взе сребърен медал в отборната комбинация, но в слалома не записа резултат, отпадайки още в първия манш.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Рая Аджамова завърши четвърта в спринта на 6 км на световното по биатлон

Рая Аджамова завърши четвърта в спринта на 6 км на световното по биатлон

  • 4 март 2026 | 13:52
  • 487
  • 2
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 4 март 2026 | 09:38
  • 708
  • 0
Осем държави ще бойкотират церемонията по откриването на Паралимпийските игри

Осем държави ще бойкотират церемонията по откриването на Паралимпийските игри

  • 3 март 2026 | 23:08
  • 16028
  • 9
Георги Джоргов с десето място в спринта при 19-годишните на Световното по биатлон

Георги Джоргов с десето място в спринта при 19-годишните на Световното по биатлон

  • 3 март 2026 | 14:55
  • 1166
  • 1
Юта Леердам задмина Кристиано Роналдо

Юта Леердам задмина Кристиано Роналдо

  • 3 март 2026 | 14:14
  • 2507
  • 0
Четвърто място за Станимир Беломъжев в преследването на Световното в Токио

Четвърто място за Станимир Беломъжев в преследването на Световното в Токио

  • 3 март 2026 | 12:06
  • 1452
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Черно море 0:0 Арда, без точен удар на "Тича"

Черно море 0:0 Арда, без точен удар на "Тича"

  • 4 март 2026 | 16:45
  • 3028
  • 22
ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

  • 4 март 2026 | 08:00
  • 11447
  • 121
Жестът на Евертон Бала - символ на колектива в Левски

Жестът на Евертон Бала - символ на колектива в Левски

  • 4 март 2026 | 12:48
  • 13502
  • 32
Реал Мадрид отново насочи поглед към своя стара цел

Реал Мадрид отново насочи поглед към своя стара цел

  • 4 март 2026 | 14:27
  • 8748
  • 9
Звезда на Лудогорец под въпрос за дербито с Левски

Звезда на Лудогорец под въпрос за дербито с Левски

  • 4 март 2026 | 10:20
  • 18889
  • 19
Ливърпул се изложи срещу последния

Ливърпул се изложи срещу последния

  • 4 март 2026 | 00:10
  • 47655
  • 47