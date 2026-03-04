Мануел Фелер пропуска оставащите стартове от Световната купа

Бившият носител на Малкия кристален глобус в слалома Мануел Фелер ще пропусне оставащите стартове до края на сезона от Световната купа по ски алпийски дисциплини, съобщиха от Австрийската ски федерация.

33-годишният скиор няма да кара в кръга в Кранска гора, Словения този уикенд, както и Финалите на Световната купа в Хафиел, Норвегия в края на месеца.

"Сезонът беше много предизвикателен за мен психически и физически", каза Фелер, който пропусна няколко старта в началото на сезона поради лечение на хронични травми.

"Горд съм с напредъка, който постигнах на и извън пистата. Но след Олимпиадата тялото и ума ми ясно сигнализираха, че е време за почивка.", каза още той.

От Австрийската ски федерация посочиха, че в скоро време той ще претърпи операции, които да му помогнат да се възстанови напълно.

През този сезон Мануел Фелер записа само един подиум в Световната купа, като спечели слалома в Китцбюел. На Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо той взе сребърен медал в отборната комбинация, но в слалома не записа резултат, отпадайки още в първия манш.