Тервел Замфиров: Невероятен ден за нашата страна

  • 18 яну 2026 | 14:39
  • 1367
  • 1

Победителят в паралелния гигантски слалом от Световната купа по алпийски сноуборд Тервел Замфиров бе изключително щастлив от успеха си и го определи като исторически ден за българския спорт.

Замфиров победи във финала австриеца Фабиан Обман, а в малкия финал другият българин Радослав Янков се справи с германеца Яник Ангененд. Така за пръв път двама българи се качиха едновременно на подиума в старт от Световната купа.

"Благодаря за поздравленията. Условията в Банско също бяха чудесни. Трябва да отдадем заслуженото и на публиката. Двама българи на подиума, което се случва за първи път в историята, така че невероятен ден за нашата страна", каза Замфиров, който е и световен шампион в паралелния слалом.

"Когато чуя шума от публиката на финала, това ми дава сили и се чувствам супер мотивиран. В главата ми беше само мисълта да завърша първи - просто пълна газ", каза още той.

