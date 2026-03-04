Рая Аджамова завърши четвърта в спринта на 6 км на световното по биатлон

Българката направи силно състезание, повали всичките десет мишени и остана на 34.2 секунди от победителката.

Българската биатлонистка Рая Аджамова завърши на четвърто място в спринта на 6 км при девойките до 19 години на световното първенство в германския зимен център Арбер.

Аджамова направи силно състезание, повали всичките десет мишени и остана на 34.2 секунди от победителката Михаела Стракова (Словакия), която също стреля без грешка и измина трасето за 17:04.5 минути.

Останалите българки са съответно Никол Кленовска 26-а с две грешки, Десислава Минчева - 75-а също с две и Никол Петкова - 82-а с пет. Общо участваха 114 биатлонистки.

Днес от 15:25 часа е спринтът на 7.5 км при девойките до 21 години с участието на Биляна Чавдарова и Ирина Георгиева. Надпреварата може да гледате пряко в ефира на БНТ 3 и на нашия сайт.