Рая Аджамова завърши четвърта в спринта на 6 км на световното по биатлон

  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  • 4 март 2026 | 13:52
  • 359
  • 2
Българката направи силно състезание, повали всичките десет мишени и остана на 34.2 секунди от победителката.

Българската биатлонистка Рая Аджамова завърши на четвърто място в спринта на 6 км при девойките до 19 години на световното първенство в германския зимен център Арбер.

Аджамова направи силно състезание, повали всичките десет мишени и остана на 34.2 секунди от победителката Михаела Стракова (Словакия), която също стреля без грешка и измина трасето за 17:04.5 минути.

Рая Аджамова на 9-о място световното първенство
Рая Аджамова на 9-о място световното първенство

Останалите българки са съответно Никол Кленовска 26-а с две грешки, Десислава Минчева - 75-а също с две и Никол Петкова - 82-а с пет. Общо участваха 114 биатлонистки.

Днес от 15:25 часа е спринтът на 7.5 км при девойките до 21 години с участието на Биляна Чавдарова и Ирина Георгиева. Надпреварата може да гледате пряко в ефира на БНТ 3 и на нашия сайт.

