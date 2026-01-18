Президентът на Българската федерация по гимнастика Красимир Дунев беше избран за вицепрезидент на Балканската федерация по гимнастика.
Олимпийският вицешампион на висилка от Игрите в Атланта 1996 получи доверието на 13 от 14-те страни членки на организацията по време на конгреса на централата в Истанбул (Турция). Единствено представители на Румъния не присъстваха.
Заедно с Дунев вицепрезидент е Марио Можник (Хърватия). За президент беше преизбран Суат Челен (Турция).
Участниците в конгреса взеха решение членовете на Изпълнителния комитет да са четирима, а не двама, както беше досега.
До края на февруари страните членки ще подадат кандидатури за домакинство на Балканските първенства в различните гимнастически спортове за 2026 година, след което Изпълнителният комитет ще избере страните домакини, съобщават от БФ Гимнастика.