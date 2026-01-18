Популярни
Красимир Дунев беше избран за вицепрезидент на Балканската федерация по гимнастика

Президентът на Българската федерация по гимнастика Красимир Дунев беше избран за вицепрезидент на Балканската федерация по гимнастика.

Олимпийският вицешампион на висилка от Игрите в Атланта 1996 получи доверието на 13 от 14-те страни членки на организацията по време на конгреса на централата в Истанбул (Турция). Единствено представители на Румъния не присъстваха.

Заедно с Дунев вицепрезидент е Марио Можник (Хърватия). За президент беше преизбран Суат Челен (Турция).

Участниците в конгреса взеха решение членовете на Изпълнителния комитет да са четирима, а не двама, както беше досега.

До края на февруари страните членки ще подадат кандидатури за домакинство на Балканските първенства в различните гимнастически спортове за 2026 година, след което Изпълнителният комитет ще избере страните домакини, съобщават от БФ Гимнастика.

