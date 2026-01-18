Популярни
Тактически и възстановителни занимания, както и още пристигнали български отбори в Турция – на живо с обзора на деня с пратениците на Sportal.bg
Кметът на Манчестър награди родна тенисистка

  • 18 яну 2026 | 15:38
  • 504
  • 0
Елизара Янева остана с второ място на сингъл на турнира на твърда настилка в зала с награден фонд 40 000 долара в Манчестър (Великобритания). 18-годишната българка отстъпи във финалната среща пред Селин Неф (Швейцария) с 6:4, 1:6, 4:6 за час и 48 минути.

Янева проби за 2:1 в първия сет и запази преднината си за крайното 6:4. Швейцарката обаче постигна два пробива във втората част и след 6:1 изравни резултата. В решителния трети сет Янева показа характер и успя след ранен пробив да се върне в мача и да изравни за 4:4. След това швейцарката стигна до още един брейк и после приключи срещата на свой сервис.

Въпреки загубата на финала, представянето на Елизара Янева през цялата седмица беше впечатляващо. Българката записа три престижни победи над състезателки от топ 300 на световната ранглиста и с това си осигури рекордно класиране в кариерата - дебют в топ 320 на света.

До момента Елизара Янева има три спечелени титли при жените във веригата на Международната тенис федерация (ITF).

Лично кметът на Манчестър Анди Бърнам награди призьорките в турнира.

Снимка: БФТенис

