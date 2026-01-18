Специалното яке на Мира Андреева

Специално проектираното яке на Мира Андреева, на което стои нейният слоган "Искам да благодаря на себе си", е прекарало десет месеца на дъното на куфара, преди руската тийнейджърка най-накрая да го облече, след като спечели тенис турнира в Аделаида в събота, предаде Ройтерс.

18-годишната тенисистка е известна с това, че си е благодарила след спечелването на титли - цитат, който е „откраднала“ от американския рапър Снууп Дог, но якето стоеше неизползвано от последната ѝ победа в Индиън Уелс през март.

Якето ѝ е подарено от спонсора Nike, след като спечели турнирите от WTA 1000 в Дубай и Индиън Уелс миналата година.

„Имах това яке веднага след Индиън Уелс. След Индиън Уелс не спечелих нищо до Аделаида. И го носех в куфара си за всеки турнир, на който ходех“, каза Андреева пред репортери в Мелбърн.

„Беше хубав подарък от екипа на Nike, когато спечелих двата турнира от категория 1000 и оттогава стоеше в куфара ми, чакайки момента. В Аделаида, когато отидох на финала, го сложих в чантата си на дъното, само за да го имам, но и да не забравям, че е там. За щастие имах възможност да го нося за първи път“, коментира рускинята.

Андреева, чийто треньор е бившата шампионка от "Уимбълдън" Кончита Мартинес, каза, че е работила усилено върху играта си след разочароващия ход на турнири в Азия, където не успя да стигне до четвъртфинал и претърпя две отпадания в първия кръг.

„Имаше и много разговори извън сезона, много работа, която вложихме в тенис, както от гледна точка на психиката. Чувствам се сякаш сме двама различни хора, ако сравняваме мен сега и мен през октомври“, добави тя. „Просто се надявам, че ще мога да запазя този начин на мислене колкото се може по-дълго, защото сега чувствам, особено с победата, че се чувствам все по-уверена в това, което правя на корта“, смята Андреева.

Осмата поставена Андреева, която е достигала до четвъртия кръг два пъти в Мелбърн, ще се изправи срещу хърватката Дона Векич в първия кръг на турнира от “Големия шлем” в понеделник.

Снимки: Gettyimages