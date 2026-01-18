Радо Янков отчая Бенямин Карл, Тервел Замфиров също на 1/2-финал в Банско

Радослав Янков и Тервел Замфиров се класираха на полуфиналите в паралелния гигантски слалом от Световната купа по сноуборд в Банско.

В първия кръг от директните елиминации двамата българи постигнаха престижни победи, като отстраниха двама много опитни и класни противници.

Янков се наложи над италианеца Аарон Марк, който е втори в генералното класиране за Световната купа. Замфиров пък елиминира трикратния световен шампион и победител в Банско през миналата година Андреас Промегер.

И Янков, и Замфиров караха по синьото трасе на пистата, което предвид слънчевото време над Бъндерица се очертава като по-бързото.

На четвъртфиналите Янков елиминира победителя от събота Бенямин Карл от Австрия, докато Замфиров имаше за съперник италианеца Маурицио Бормолини. Двамата "се захапаха" по трасето, а Замфиров дори леко изоставаше от съперника си, но Бормолини допусна груба грешка, която улесни значително задачата на Тервел.