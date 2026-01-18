Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Илия Топурия разкри кога се завръща в UFC и срещу кого иска да се бие

Илия Топурия разкри кога се завръща в UFC и срещу кого иска да се бие

  • 18 яну 2026 | 11:30
  • 371
  • 0

Една от най-големите звезди на UFC е във временна почивка, но това може да се промени само след няколко месеца.

Шампионът на UFC в лека категория Илия Топурия разкри в петък в социалната мрежа X, че планира да се завърне на ринга между април и юни тази година. Той добави, че се цели в победителя от основния двубой на UFC 324 за временната титла между Джъстин Гейджи и Пади Пимблет.

Пади Пимблет е готов да се бие в стойка с Джъстин Гейджи
Пади Пимблет е готов да се бие в стойка с Джъстин Гейджи

Освен това Топурия (17-0 MMA, 9-0 UFC) отговори остро на анонимен потребител, който предположи, че шампионът в полусредна категория Ислам Махачев би го победил със събмишън, ако някога се бият. Боецът също така заяви на друг коментатор, че може да нокаутира Арман Царукян „лесно“.

„Дори и в мечтите си не може“, написа Топурия. „Не го бива дори в мечтите.“

28-годишният Топурия си взе почивка от битките (което наложи организирането на двубой за временна титла на 24 януари), за да се справи с лични проблеми, произтичащи от развод и обвинения в домашно насилие.

Като бивш шампион на UFC в категория перо, Топурия оваканти титлата, за да спечели веднага тази в лека категория с нокаут срещу Чарлз Оливейра през юни. Изкачването на Топурия до върха и статутът му на двоен шампион го превърнаха в световна звезда.

