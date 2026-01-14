Пади Пимблет е готов да се бие в стойка с Джъстин Гейджи

Пади Пимблет планира да покаже страйкинг уменията си на UFC 324.

В своята серия от седем поредни победи в UFC, „Лошото момче“ си изгради репутация на боец със страхотен граплинг и изключително здрава брадичка. Тези умения ще бъдат подложени на сериозно изпитание, когато се изправи срещу Джъстин Гейджи в главното събитие на 24-и януари, където залогът е временната титла в лека категория.

Пади Пимблет постави под въпрос спаринг партньорите на Джъстин Гейджи

Мнозина биха предположили, че Пимблет ще се опита да пренесе битката на земята, за да неутрализира легендарната нокаутираща сила на американеца. В интервю за TNT Sports обаче боецът от Ливърпул заяви, че е готов да разменя удари с опонента му.

„Ще се бия с него в стойка“, каза Пимблет. „Вече има план как да бъде победен, Макс го направи. Всички подценяват моя страйкинг. Всички си мислят, че просто ще вляза и ще го съборя, но няма да го направя. Той води истинска война с [Майкъл] Чандлър, а аз разглобих Чандлър.“

Пади Пимблет записа най-важната победа в кариерата си досега

„Знам, че ММА математиката не работи, но ще видите на 24 януари, когато приложим перфектния си план и го довършим в рамките на три рунда“, добави той.

В последните си победи над Майкъл Чандлър, Кинг Грийн и Тони Фъргюсън, скаузърът използва борбата си, за да неутрализира и изтощи своите опоненти. Той дори приключи Грийн на земята, ставайки едва третият боец, който успява да откаже ветерана с 52 мача в кариерата си.

Гейджи е бивш борец от колежанските си години и обикновено използва елитната си защита от събаряния, за да държи битките в стойка. Пимблет обаче вярва, че може да пренесе боя на земята, ако се наложи.

„Аз не се боря като нормален човек“, обясни Пимблет. „Не правя двойни и единични събаряния и не се боря като обикновените хора. Правя всичко по различен начин. Не съм нормален, така че той няма да може да намери спаринг партньор, който да се бори или да удря като мен, защото съм собствена порода.“

"Много съм неудобен. Не можеш да намериш спаринг партньор, който да ме имитира, защото съм толкова нестандартен. Очаквам с нетърпение да се бия с него. Той е легенда. Някой, когото винаги съм обичал да гледам, така че да получа шанса да вляза в клетката и да се бия с него е невероятно. Нямам търпение да добавя Джъстин Гейджи към визитката си. Това ще е нещо, което ще остане завинаги, част от моето наследство. Очаквам го с нетърпение и просто се надявам да не се пенсионира, след като го победя.“