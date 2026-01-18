Популярни
Очаква се Канело да се завърне на ринга през септември

  • 18 яну 2026 | 11:14
  • 291
  • 0

Канело Алварес ще се завърне на ринга през тази година, но това няма да се случи преди септември.

Турки Алалших обяви, в присъствието на самия Канело, че мексиканската суперзвезда ще бъде основното действащо лице в събитието „Мексико срещу света“, което ще се проведе в Рияд, Саудитска Арабия.

Събитието ще отбележи и дебюта на „Canelo Promotions“ – промоутърска компания, която може и да се окаже сериозно начинание, но само времето ще покаже. Канело вече има известен опит в промотирането на мачове.

Кого ще срещне Канело през 2026 г.?

Алалших заяви, че това ще бъде „голям, голям, голям мач“ за Канело и че ще бъде за световна титла. Това може да означава, че Алварес ще се бие в супер средна, лека тежка или дори в полутежка категория – идея, която самият той е обсъждал в миналото.

Ще трябва да изчакаме, за да видим кой точно ще бъде опонентът в този „голям, голям, голям мач“, тъй като почти всяка битка на Канело през последните 13 години е била определяна по този начин, включително тези срещу Уилям Скул и Авни Йълдъръм.

35-годишният Канело се боксира за последно на 13 септември 2025 г., когато загуби с категорично съдийско решение от Терънс „Бъд“ Крауфорд, а с това и статута си на безспорен шампион в категория до 76 кг. Впоследствие Крауфорд обяви оттеглянето си, което означава, че поясите в дивизията останаха вакантни, с изключение на титлата на WBA, където Армандо Ресендис беше повишен от временен в редовен шампион.

