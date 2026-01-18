Очаква се Канело да се завърне на ринга през септември

Канело Алварес ще се завърне на ринга през тази година, но това няма да се случи преди септември.
Турки Алалших обяви, в присъствието на самия Канело, че мексиканската суперзвезда ще бъде основното действащо лице в събитието „Мексико срещу света“, което ще се проведе в Рияд, Саудитска Арабия.
Събитието ще отбележи и дебюта на „Canelo Promotions“ – промоутърска компания, която може и да се окаже сериозно начинание, но само времето ще покаже. Канело вече има известен опит в промотирането на мачове.
Кого ще срещне Канело през 2026 г.?
Алалших заяви, че това ще бъде „голям, голям, голям мач“ за Канело и че ще бъде за световна титла. Това може да означава, че Алварес ще се бие в супер средна, лека тежка или дори в полутежка категория – идея, която самият той е обсъждал в миналото.
Ще трябва да изчакаме, за да видим кой точно ще бъде опонентът в този „голям, голям, голям мач“, тъй като почти всяка битка на Канело през последните 13 години е била определяна по този начин, включително тези срещу Уилям Скул и Авни Йълдъръм.
35-годишният Канело се боксира за последно на 13 септември 2025 г., когато загуби с категорично съдийско решение от Терънс „Бъд“ Крауфорд, а с това и статута си на безспорен шампион в категория до 76 кг. Впоследствие Крауфорд обяви оттеглянето си, което означава, че поясите в дивизията останаха вакантни, с изключение на титлата на WBA, където Армандо Ресендис беше повишен от временен в редовен шампион.