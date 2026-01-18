Бела взе нигериец от Вихрен

Даниел Кикиово е футболист на Беласица. Футболистът пристига в Петрич под наем от Вихрен (Сандански). Кикиово е роден на 19 януари 2003 година и е от Нигерия. Той играе като централен бранител и е в България от януари месец 2024 година, когато подписа с „еделвайсите“.

През есенния дял на шампионата във Втора лига Кикиово записа участие в 12 двубоя за Вихрен. Той се превръща в шестото ново попълнение на Бела през тази зима. Още през миналата година тимът се подсили с Петър Караангелов, Антон Карачанаков, Димитър Илиев и Кристиян Вълков.В началото на 2026-та в Петрич пристигна опитният нападател Калоян Кръстев.