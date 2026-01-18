Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Беласица
  3. Бела взе нигериец от Вихрен

Бела взе нигериец от Вихрен

  • 18 яну 2026 | 09:52
  • 416
  • 0
Бела взе нигериец от Вихрен

Даниел Кикиово е футболист на Беласица. Футболистът пристига в Петрич под наем от Вихрен (Сандански). Кикиово е роден на 19 януари 2003 година и е от Нигерия. Той играе като централен бранител и е в България от януари месец 2024 година, когато подписа с „еделвайсите“.

През есенния дял на шампионата във Втора лига Кикиово записа участие в 12 двубоя за Вихрен. Той се превръща в шестото ново попълнение на Бела през тази зима. Още през миналата година тимът се подсили с Петър Караангелов, Антон Карачанаков, Димитър Илиев и Кристиян Вълков.В началото на 2026-та в Петрич пристигна опитният нападател Калоян Кръстев.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Беласица постигна победа над Банско в първата си зимна контрола

Беласица постигна победа над Банско в първата си зимна контрола

  • 17 яну 2026 | 20:48
  • 1167
  • 1
Президентът и старши треньорът на Славия доволни от представянето на отбора

Президентът и старши треньорът на Славия доволни от представянето на отбора

  • 17 яну 2026 | 19:55
  • 2222
  • 3
Доскорошен "дракон" е първият нов във Фратрия

Доскорошен "дракон" е първият нов във Фратрия

  • 17 яну 2026 | 19:31
  • 1733
  • 0
Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

  • 17 яну 2026 | 19:02
  • 35344
  • 11
Септември (Сф) удари Висла (Краков) в Турция

Септември (Сф) удари Висла (Краков) в Турция

  • 17 яну 2026 | 19:01
  • 1629
  • 0
Вихрен обяви раздяла с опитен халф

Вихрен обяви раздяла с опитен халф

  • 17 яну 2026 | 18:40
  • 2760
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Котев: Вървим назад от `98-ма, ЦСКА и Левски нямат хора в националния, не само Локомотив

Котев: Вървим назад от `98-ма, ЦСКА и Левски нямат хора в националния, не само Локомотив

  • 18 яну 2026 | 09:28
  • 4762
  • 8
Готви се голяма промяна към добро за българския футбол и тя става задължителна

Готви се голяма промяна към добро за българския футбол и тя става задължителна

  • 18 яну 2026 | 08:27
  • 16984
  • 13
20 години Sportal.bg!

20 години Sportal.bg!

  • 18 яну 2026 | 07:00
  • 5232
  • 11
Президентът на Локо Пд пред Sportal.bg - за скандала в Шумен, сезона в НБЛ и предпочитания съперник за финал на Купата

Президентът на Локо Пд пред Sportal.bg - за скандала в Шумен, сезона в НБЛ и предпочитания съперник за финал на Купата

  • 18 яну 2026 | 08:48
  • 2533
  • 1
Време е за финал!

Време е за финал!

  • 18 яну 2026 | 06:37
  • 7964
  • 24
Ден 1 на Australian Open: Зверев потрепери, но продължи

Ден 1 на Australian Open: Зверев потрепери, но продължи

  • 18 яну 2026 | 09:38
  • 6254
  • 4